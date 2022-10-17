https://sputnikarabic.ae/20221017/فوسيتش-يقول-إن-الضغط-على-صربيا-لن-يتوقف-حتى-لو-فرضت-عقوبات-على-روسيا-1069135748.html

فوسيتش يقول إن الضغط على صربيا لن يتوقف حتى لو فرضت عقوبات على روسيا

فوسيتش يقول إن الضغط على صربيا لن يتوقف حتى لو فرضت عقوبات على روسيا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الضغط الخارجي على صربيا لن يتوقف حتى إذا تم فرض عقوبات على روسيا، وأن المطلب القادم من الغرب سيكون الاعتراف باستقلال... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T12:24+0000

2022-10-17T12:24+0000

2022-10-17T12:34+0000

صربيا

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وقال رئيس الدولة الصربية، اليوم الاثنين، في الذكرى العشرين لوكالة الأمن والمعلومات ومكافحة التجسس: "عندما يكون لدينا ضيوف من روسيا، نحدد أولئك الذين من أجهزة المخابرات الغربية الذين يتبعون كل خطوة. وعندما يكون لدينا ضيوف من الغرب، نحدد الآخرين الذين يتابعونهم. وهذا يوضح مدى اهتمام الجميع ليس فقط بعضهم ببعض ولكن أيضا بهذا الجزء من الأرض الذي نرغب في الحفاظ عليه لأنفسنا ولأجيالنا"، حسب وكالة "تانيوغ".وأضاف: "إذا قالت صربيا - غدًا سنفرض عقوبات على روسيا، فسيقومون بالتربيت على ظهرنا لمدة خمسة أو ستة أيام، لأنها في الوقت الحالي بمثابة عصا نُهزم بها في جميع المنتديات... وفي غضون أيام قليلة، صدقوني، سيسألون - أنت من أجل المستقبل، هل تريد أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ؟ وهذا يعني أن تكون إلى جانبهم طوال الوقت، وأن تتخلى عن كوسوفو وميتوهيا، ثم يقولون، ستحصل على هدية صغيرة، لكنهم لن يقولوا ما هي". وعلى حد قوله، لا أحد يهدده الآن كرئيس، لكنهم "يهددون علنًا بلادنا بأكملها والحفاظ عليها".وتابع: "إنهم يطالبون بفرض العقوبات، لأنهم منزعجون من دولة متمسكة، تريد أن يكون لها الحق في رأيها لا أكثر. إنها لا تهدد أحدا، لم تهاجم أحدا، لم تطأ قدمها على أرض أجنبية، وكوسوفو وميتوهيا لم تكن غريبة أبدًا، لم نهاجم أحدًا، لكننا عوقبنا بقسوة أكبر من العراق وأفغانستان... سيبحث الكثير في الشرق عن تورطنا بشكل أعمق في المشاكل، لأنه عندما يكون هناك بلد آخر لديه مشاكل أسهل بالنسبة لهم...".

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