https://sputnikarabic.ae/20221017/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-تنفي-وجود-أي-تفاوض-مباشر-مع-العسكريين-1069142624.html

قوى الحرية والتغيير في السودان تنفي وجود أي تفاوض مباشر مع العسكريين

قوى الحرية والتغيير في السودان تنفي وجود أي تفاوض مباشر مع العسكريين

أكد تحالف "المجلس المركزي" لقوى الحرية والتغيير على أنها لم تجري مفاوضات مباشرة مع المكون العسكري، مشيرا إلى أنها لم تجري سوى اتصالات محدودة مع العسكريين فيما... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T15:13+0000

2022-10-17T15:13+0000

2022-10-17T15:13+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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الخرطوم - سبوتنيك. ونفى الأمين العام لحزب "المؤتمر السوداني" والقيادي في قوى الحرية والتغيير، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي "حدوث أي مفاوضات مباشرة مع المكون العسكري حسب ما تناولته وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن ما حدث هو اتصال بين لجنة الاتصال السياسي لقوى الحرية والتغيير، وهي لجنة غير مخولة للتفاوض، مع المكون العسكري لاستلام ملاحظاتهم حول بنود الوثيقة التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين للترتيبات الدستورية".وأضاف: "لمسنا خلال اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أمس الأحد، بعض الإيجابيات في ملاحظاتهم المتعلقة بخروجهم من المشاركة السياسة خلال السلطة الانتقالية المقبلة وأنه لن يكون لهم أي سلطة في المجلس السيادي والتنفيذي".ومن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي "للتجمع الاتحادي" والقيادي في قوى الحرية والتغيير على أننا "نرفض أي تسوية ثنائية مع العسكريين حول الفترة الانتقالية المقبلة، لكن نحن نسير حول طريق أي عملية سياسية تفضي بإنهاء انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية".وفي ذات السياق، أوضح مصدر في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لـ "سبوتينك"، اليوم الاثنين، أن" قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لها ملاحظات حول إنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة ومدى صلاحيات هذا المجلس وتأثيره على مجلس السيادة ومجلس الوزراء القادم".ويذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اجتمع مع قادة الجيش السوداني، أمس الأحد، وأكد لهم أن الجيش لن يكون له دور سياسي في الفترة الانتقالية في السودان وأن دوره سينحصر في تأمين البلاد وحمايتها.كما شدد خلال البيان الصحفي لقادة الجيش بعدم وجود أي تسوية سياسية مع أي جهة سياسية وأن الجيش يقف في مسافة متساوية بين كل السودانيين والقوى السياسية.وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أطلقت وثيقة للترتيبات الدستورية بمشاركة خبراء أجانب في الخرطوم في شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث لاقت الوثيقة المقترحة اعتراضا من قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني وأحزاب وكيانات ذات خلفيات إيديولوجية إسلامية.

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