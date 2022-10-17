https://sputnikarabic.ae/20221017/ميدفيديف-حول-خطط-إسرائيل-لتزويد-كييف-بالأسلحة-يقول-إنها-ستدمر-جميع-العلاقات-بين-دولتينا-1069125212.html
مدفيديف يصف خطط إسرائيل لتزويد كييف بالأسلحة بـ"الطائشة" وستدمر جميع العلاقات بين موسكو وتل أبيب
مدفيديف يصف خطط إسرائيل لتزويد كييف بالأسلحة بـ"الطائشة" وستدمر جميع العلاقات بين موسكو وتل أبيب
أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن خطط إسرائيل لتزويد كييف بالأسلحة خطوة طائشة للغاية، مؤكدًا أنها ستدمر جميع العلاقات بين... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:16+0000
2022-10-17T09:16+0000
2022-10-17T09:30+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
وقال مدفيديف على موقع تلغرام: "يبدو أن إسرائيل ستزود نظام كييف بالأسلحة. خطوة متهورة جدا. سوف تدمر كل العلاقات بين دولتينا. أنا لا أتحدث عن حقيقة أن مهووسي بانديرا كانوا نازيين، وظلوا كذلك. انظر فقط إلى رمزية أتباعهم المعاصرين. إذا تم تزويدهم بالسلاح، فقد حان الوقت لإسرائيل لتعلن أن بانديرا وشوخيفيتش أبطالهم".وفي وقت سابق، أعرب وزير شؤون الشتات الإسرائيلي نحمان شاي عن رأي مفاده أن على إسرائيل أن تبدأ في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بعد ظهور معلومات حول إمداد إيران بالصواريخ البالستية إلى روسيا. منذ بداية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تزوّد إسرائيل كييف بالمساعدات الإنسانية وكميات محدودة من معدات الحماية لموظفي خدمات الطوارئ المدنية. يوم الأحد، أفادت شركة التلفزيون والإذاعة الإسرائيلية الحكومية CAN نقلاً عن صحيفة "واشنطن بوست"، عن تسليم متوقع لصواريخ باليستية من إيران إلى روسيا. وبحسب المخابرات الأمريكية التي استشهد بها صحفيون، فإن هذه دفعة من صواريخ فتح 110 وذوالفقار القصيرة المدى القادرة على إصابة أهداف على مسافة 300 و700 كيلومتر. ويذكر المنشور أن إيران تستعد أيضًا لتزويد روسيا بطائرات مسيّرة إضافية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_5618e2c911e7bb179abca756956604ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مدفيديف يصف خطط إسرائيل لتزويد كييف بالأسلحة بـ"الطائشة" وستدمر جميع العلاقات بين موسكو وتل أبيب
09:16 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أن خطط إسرائيل لتزويد كييف بالأسلحة خطوة طائشة للغاية، مؤكدًا أنها ستدمر جميع العلاقات بين الدولتين.
وقال مدفيديف على موقع تلغرام: "يبدو أن إسرائيل ستزود نظام كييف بالأسلحة. خطوة متهورة جدا. سوف تدمر كل العلاقات بين دولتينا. أنا لا أتحدث عن حقيقة أن مهووسي بانديرا كانوا نازيين، وظلوا كذلك. انظر فقط إلى رمزية أتباعهم المعاصرين. إذا تم تزويدهم بالسلاح، فقد حان الوقت لإسرائيل لتعلن أن بانديرا وشوخيفيتش أبطالهم".
وفي وقت سابق، أعرب وزير شؤون الشتات الإسرائيلي نحمان شاي عن رأي مفاده أن على إسرائيل أن تبدأ في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بعد ظهور معلومات حول إمداد إيران بالصواريخ البالستية إلى روسيا.
منذ بداية العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تزوّد إسرائيل كييف بالمساعدات الإنسانية وكميات محدودة من معدات الحماية لموظفي خدمات الطوارئ المدنية. يوم الأحد، أفادت شركة التلفزيون والإذاعة الإسرائيلية الحكومية CAN نقلاً عن صحيفة "واشنطن بوست"، عن تسليم متوقع لصواريخ باليستية من إيران إلى روسيا.
وبحسب المخابرات الأمريكية التي استشهد بها صحفيون، فإن هذه دفعة من صواريخ فتح 110 وذوالفقار القصيرة المدى القادرة على إصابة أهداف على مسافة 300 و700 كيلومتر. ويذكر المنشور أن إيران تستعد أيضًا لتزويد روسيا بطائرات مسيّرة إضافية.