https://sputnikarabic.ae/20221017/وزير-الزراعة-البحريني-يصل-إسرائيل-لحضور-مؤتمر-دولي-في-إيلات-1069165468.html
وزير الزراعة البحريني يصل إسرائيل لحضور مؤتمر دولي في إيلات
وزير الزراعة البحريني يصل إسرائيل لحضور مؤتمر دولي في إيلات
وصل وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني، وائل بن ناصر المبارك، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول لتقنيات إنتاج الغذاء من البحر... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T22:28+0000
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القدس - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية خبر وصول الوزير البحريني، ليكون حلقة جديدة في تعميق التعاون بين الجانبين في أعقاب اتفاق تطبيع العلاقات.وكانت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن مشاركة المغرب والأردن والبحرين ومالطا بوفود رفيعة المستوى وجامعيون وخبراء، في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وفي سبتمبر/أيلول عام 2020، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع العلاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان.وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.
https://sputnikarabic.ae/20210915/بعد-عام-هل-استفادت-الإمارات-والبحرين-من-التطبيع-مع-إسرائيل-وكيف-تأثرت-فلسطين؟-1050161351.html
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البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
وزير الزراعة البحريني يصل إسرائيل لحضور مؤتمر دولي في إيلات
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وصل وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني، وائل بن ناصر المبارك، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول لتقنيات إنتاج الغذاء من البحر والصحراء في مدينة إيلات.
القدس - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية خبر وصول الوزير البحريني، ليكون حلقة جديدة في تعميق التعاون بين الجانبين
في أعقاب اتفاق تطبيع العلاقات.
وكانت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن مشاركة المغرب والأردن والبحرين ومالطا بوفود رفيعة المستوى وجامعيون وخبراء، في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
15 سبتمبر 2021, 16:35 GMT
وفي سبتمبر/أيلول عام 2020، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع العلاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان.
وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.