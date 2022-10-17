https://sputnikarabic.ae/20221017/وزير-الزراعة-البحريني-يصل-إسرائيل-لحضور-مؤتمر-دولي-في-إيلات-1069165468.html

وزير الزراعة البحريني يصل إسرائيل لحضور مؤتمر دولي في إيلات

وزير الزراعة البحريني يصل إسرائيل لحضور مؤتمر دولي في إيلات

وصل وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني، وائل بن ناصر المبارك، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول لتقنيات إنتاج الغذاء من البحر... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T22:28+0000

2022-10-17T22:28+0000

2022-10-17T22:28+0000

البحرين

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067984165_739:0:4380:2048_1920x0_80_0_0_c2ff80bd039893216828fb82e271e861.jpg

القدس - سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية خبر وصول الوزير البحريني، ليكون حلقة جديدة في تعميق التعاون بين الجانبين في أعقاب اتفاق تطبيع العلاقات.وكانت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن مشاركة المغرب والأردن والبحرين ومالطا بوفود رفيعة المستوى وجامعيون وخبراء، في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وفي سبتمبر/أيلول عام 2020، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع العلاقات؛ ولحقت بهما المغرب والسودان.وجاء ذلك بعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن.

https://sputnikarabic.ae/20210915/بعد-عام-هل-استفادت-الإمارات-والبحرين-من-التطبيع-مع-إسرائيل-وكيف-تأثرت-فلسطين؟-1050161351.html

البحرين

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل