https://sputnikarabic.ae/20221018/إسرائيل-تعتقل-8-فلسطينيين-بزعم-مساعدة-منفذ-هجوم-شعفاط-1069169749.html
إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بزعم مساعدة منفذ هجوم "شعفاط"
إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بزعم مساعدة منفذ هجوم "شعفاط"
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 8 فلسطينيين قالت إنهم قدموا المساعدة لعدي التميمي منفذ عملية شعفاط. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T07:04+0000
2022-10-18T07:04+0000
2022-10-18T07:04+0000
آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065666238_0:304:1600:1204_1920x0_80_0_0_6637fa3a1551170068f101f1b66e5899.jpg
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق التميمي (22 عاما) النار على حاجز شعفاط العسكري شمالي القدس، ما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة حارس أمن بجروح خطيرة.ولاذ التميمي بالفرار دون أن يمكّن حصار إسرائيلي خانق لمخيم شعفاط وبلدة عناتا المجاورة واقتحامات متواصلة، إسرائيل من إلقاء القبض عليه.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها، اليوم، إنها "اعتقلت ثمانية من المشتبه بهم الذين ساعدوا الإرهابي الذي نفذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط في القدس، والتي راح ضحيتها الرقيب نوعا لازار"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضافت الشرطة أن هذه الاعتقالات تضاف إلى اعتقالات أخرى لمشتبه بهم تمت في الأيام التي أعقبت الهجوم، للاشتباه في تورطهم ومساعدتهم التميمي.
https://sputnikarabic.ae/20221015/فلسطينيون-يتحدون-إسرائيل-بحلق-رؤوسهم-في-مخيم-شعفاط-فيديو-1069061212.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065666238_0:154:1600:1354_1920x0_80_0_0_d4eb29a1c383bc7c06242579402d39b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بزعم مساعدة منفذ هجوم "شعفاط"
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 8 فلسطينيين قالت إنهم قدموا المساعدة لعدي التميمي منفذ عملية شعفاط.
وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق التميمي (22 عاما) النار على حاجز شعفاط العسكري شمالي القدس، ما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة حارس أمن بجروح خطيرة.
ولاذ التميمي بالفرار دون أن يمكّن حصار إسرائيلي خانق لمخيم شعفاط
وبلدة عناتا المجاورة واقتحامات متواصلة، إسرائيل من إلقاء القبض عليه.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها، اليوم، إنها "اعتقلت ثمانية من المشتبه بهم الذين ساعدوا الإرهابي الذي نفذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط في القدس، والتي راح ضحيتها الرقيب نوعا لازار"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضافت الشرطة أن هذه الاعتقالات تضاف إلى اعتقالات أخرى لمشتبه بهم تمت في الأيام التي أعقبت الهجوم، للاشتباه في تورطهم ومساعدتهم التميمي.