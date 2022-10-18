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https://sputnikarabic.ae/20221018/إندونيسيا-تهدم-استاد-حادث-التدافع-المميت-وتعيد-بناءه-1069190631.html
إندونيسيا تهدم استاد حادث التدافع المميت وتعيد بناءه
إندونيسيا تهدم استاد حادث التدافع المميت وتعيد بناءه
أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، عن هدم حكومته استاد كانجوروهان في جزيرة جاوة، حيث قتل أكثر من 130 شخصا في تدافع بعد مباراة بالدوري، مطلع... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T13:31+0000
2022-10-18T13:31+0000
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وأشار للصحفيين في جاكرتا عقب اجتماعه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إلى أنه سيتم بناء الملعب وفقا لإرشادات "فيفا"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وقال: "سنقوم بهدم ملعب كانجوروهان في مالانغ، وسنعيد بناءه وفقا لمعايير "فيفا" كمثال لملعب قياسي مع مرافق جيدة، من أجل ضمان سلامة المتفرجين واللاعبين وكذلك المشجعين".كما لفت الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في تصريحاته إلى أنه يناقش مع رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، أيضا إدارة الملاعب في إندونيسيا، ومعايير تنظيم مباريات كرة القدم.وشهدت المأساة التي وقعت في استاد كانجوروهان في مدينة مالانغ، إصابة 323 شخصا بعدما أطلقت الشرطة الغاز في الاستاد المزدحم بالجمهور، لقمع حشود دخلت ملعب وهو ما أدى لحدوث التدافع.ووقع الحادث عندما اقتحم مشجعو فريق "أريما إف سي" ملعب كانجوروهان بعد خسارتهم 3-2 أمام غريمهم اللدود "بيرسيبايا سورابايا".من جانبها، أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع على أنصار الفريق الخاسر لتهدئة الحشود، ما أدى إلى تدافع مميت.عانت الجماهير ليس فقط أثناء التدافع ولكن أيضًا من الاختناق الناجم عن استخدام الغاز المسيل للدموع، وتم تعليق مباريات الدوري الإندونيسي لكرة القدم حتى إشعار آخر.
https://sputnikarabic.ae/20221003/الحكومة-الإندونيسية-تأمر-بمعاقبة-المتورطين-في-مأساة-الاستاد-1068547663.html
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أخبار إندونيسيا, العالم
أخبار إندونيسيا, العالم

إندونيسيا تهدم استاد حادث التدافع المميت وتعيد بناءه

13:31 GMT 18.10.2022
© AP Photo / Yudha Prabowoمشجعو كرة القدم يحملون رجلاً مصابًا بعد اشتباكات خلال مباراة لكرة القدم في ملعب كانجوروهان في مالانغ، جاوة الشرقية، إندونيسيا، 1 أكتوبر 2022. قالت الشرطة يوم الأحد الماضي إن الذعر الذي أعقب أعمال الشرطة خلف أكثر من 100 قتيل، معظمهم داسوا حتى الموت.
مشجعو كرة القدم يحملون رجلاً مصابًا بعد اشتباكات خلال مباراة لكرة القدم في ملعب كانجوروهان في مالانغ، جاوة الشرقية، إندونيسيا، 1 أكتوبر 2022. قالت الشرطة يوم الأحد الماضي إن الذعر الذي أعقب أعمال الشرطة خلف أكثر من 100 قتيل، معظمهم داسوا حتى الموت. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
مشجعو كرة القدم يحملون رجلاً مصابًا بعد اشتباكات خلال مباراة لكرة القدم في ملعب كانجوروهان في مالانغ، جاوة الشرقية، إندونيسيا، 1 أكتوبر 2022. قالت الشرطة يوم الأحد الماضي إن الذعر الذي أعقب أعمال الشرطة خلف أكثر من 100 قتيل، معظمهم داسوا حتى الموت.
© AP Photo / Yudha Prabowo
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أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، عن هدم حكومته استاد كانجوروهان في جزيرة جاوة، حيث قتل أكثر من 130 شخصا في تدافع بعد مباراة بالدوري، مطلع الشهر الجاري.
وأشار للصحفيين في جاكرتا عقب اجتماعه مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إلى أنه سيتم بناء الملعب وفقا لإرشادات "فيفا"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وقال: "سنقوم بهدم ملعب كانجوروهان في مالانغ، وسنعيد بناءه وفقا لمعايير "فيفا" كمثال لملعب قياسي مع مرافق جيدة، من أجل ضمان سلامة المتفرجين واللاعبين وكذلك المشجعين".
كما لفت الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في تصريحاته إلى أنه يناقش مع رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، أيضا إدارة الملاعب في إندونيسيا، ومعايير تنظيم مباريات كرة القدم.
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الحكومة الإندونيسية تأمر بمعاقبة المتورطين في مأساة الاستاد
3 أكتوبر, 09:02 GMT
وشهدت المأساة التي وقعت في استاد كانجوروهان في مدينة مالانغ، إصابة 323 شخصا بعدما أطلقت الشرطة الغاز في الاستاد المزدحم بالجمهور، لقمع حشود دخلت ملعب وهو ما أدى لحدوث التدافع.
ووقع الحادث عندما اقتحم مشجعو فريق "أريما إف سي" ملعب كانجوروهان بعد خسارتهم 3-2 أمام غريمهم اللدود "بيرسيبايا سورابايا".
من جانبها، أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع على أنصار الفريق الخاسر لتهدئة الحشود، ما أدى إلى تدافع مميت.
عانت الجماهير ليس فقط أثناء التدافع ولكن أيضًا من الاختناق الناجم عن استخدام الغاز المسيل للدموع، وتم تعليق مباريات الدوري الإندونيسي لكرة القدم حتى إشعار آخر.
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