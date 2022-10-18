https://sputnikarabic.ae/20221018/الأردن-يؤكد-ضرورة-الحوار-بين-السعودية-وأمريكا-حول-قضية-إنتاج-النفط-1069192297.html
الأردن يؤكد ضرورة الحوار بين السعودية وأمريكا حول قضية إنتاج النفط
الأردن يؤكد ضرورة الحوار بين السعودية وأمريكا حول قضية إنتاج النفط
أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مناقشة قضية استقرار أسعار النفط عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:18+0000
2022-10-18T14:18+0000
2022-10-18T14:18+0000
أخبار الأردن
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1068701459_0:157:3009:1850_1920x0_80_0_0_5508b5fd37e424b6d6ecf1112dc0d201.jpg
وحسب وكالة "عمون"، قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة "أوبك+"، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.وأضافت الوزارة أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.وأشارت إلى أن هذه القضية يجب أن تقوم على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيدا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.كما أكدت الوزارة أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20221012/باحث-سياسي-أمريكا-ليست-بحاجة-إلى-فتح-معركة-إضافية-مع-السعودية-لكن-الخلاف-واضح-بين-الطرفين--1068935539.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1068701459_167:0:2842:2006_1920x0_80_0_0_a482f2655626a052d0aa57cf9e9949ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
الأردن يؤكد ضرورة الحوار بين السعودية وأمريكا حول قضية إنتاج النفط
تابعنا عبر
أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مناقشة قضية استقرار أسعار النفط عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب وكالة "عمون"، قالت
وزارة الخارجية الأردنية، إنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة "أوبك+"، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.
وأضافت الوزارة أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط
ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأشارت إلى أن هذه القضية يجب أن تقوم على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيدا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.
وشددت على ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين السعودية وأمريكا، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.
كما أكدت الوزارة أن الأردن
يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.