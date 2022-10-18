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الأردن يؤكد ضرورة الحوار بين السعودية وأمريكا حول قضية إنتاج النفط
الأردن يؤكد ضرورة الحوار بين السعودية وأمريكا حول قضية إنتاج النفط
أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مناقشة قضية استقرار أسعار النفط عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T14:18+0000
2022-10-18T14:18+0000
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وحسب وكالة "عمون"، قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة "أوبك+"، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.وأضافت الوزارة أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.وأشارت إلى أن هذه القضية يجب أن تقوم على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيدا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.كما أكدت الوزارة أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
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أخبار الأردن, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الأردن, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية

الأردن يؤكد ضرورة الحوار بين السعودية وأمريكا حول قضية إنتاج النفط

14:18 GMT 18.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مناقشة قضية استقرار أسعار النفط عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب وكالة "عمون"، قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة "أوبك+"، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.
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وأضافت الوزارة أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأشارت إلى أن هذه القضية يجب أن تقوم على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيدا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وشددت على ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين السعودية وأمريكا، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.

كما أكدت الوزارة أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
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