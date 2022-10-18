https://sputnikarabic.ae/20221018/الأردن-يؤكد-ضرورة-الحوار-بين-السعودية-وأمريكا-حول-قضية-إنتاج-النفط-1069192297.html

الأردن يؤكد ضرورة الحوار بين السعودية وأمريكا حول قضية إنتاج النفط

الأردن يؤكد ضرورة الحوار بين السعودية وأمريكا حول قضية إنتاج النفط

أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مناقشة قضية استقرار أسعار النفط عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة "عمون"، قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة "أوبك+"، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.وأضافت الوزارة أن هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.وأشارت إلى أن هذه القضية يجب أن تقوم على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيدا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة.كما أكدت الوزارة أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

https://sputnikarabic.ae/20221012/باحث-سياسي-أمريكا-ليست-بحاجة-إلى-فتح-معركة-إضافية-مع-السعودية-لكن-الخلاف-واضح-بين-الطرفين--1068935539.html

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