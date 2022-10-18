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الجيش المصري يتسلم فرقاطة ألمانية متعددة المهام... فيديو
الجيش المصري يتسلم فرقاطة ألمانية متعددة المهام... فيديو
تسلمت مصر، اليوم الثلاثاء، الفرقاطة الألمانية الأولى من طراز "ميكو- إيه 200" التى تبنيها شركة "تي كيه أم إس"، حيث من المقرر دخولها الخدمة في القوات البحرية... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T20:03+0000
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سلمت الفرقاطة خلال حفل أقيم في مدينة بريمرهافن الألمانية بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية الذي رفع علم بلاده على السفينة التي حملت اسم "العزيز"، وتعد واحدة من أصل أربعة فرقاطات من ذات الطراز تعاقدت عليها مصر مع ألمانيا.وفقا لما نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن السفينة القتالية الجديدة متعددة المهام وقادرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري، وتصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 121.6 مترا، وتصل إزاحتها إلى 3931 طنا.وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح لمكافحة التهديدات المختلفة البحرية (سطحية - جوية - تحت السطح)، وحتى التصدي لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة في البحر.وقال المتحدث إن "العزيز" تتمتع بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة"، مشيرا إلى إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن نفذ على مرحلتين في مصر وألمانيا.في العام الماضي، سلمت ألمانيا الغواصة الرابعة من النوع "209" إلى مصر بموجب العقد الموقع في 2015، مع تسليم ثلاث غواصات سابقة إلى البحرية المصرية في 2016 و2017 و2020 على التوالي.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ألمانيا, رصد عسكري
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ألمانيا, رصد عسكري

الجيش المصري يتسلم فرقاطة ألمانية متعددة المهام... فيديو

20:03 GMT 18.10.2022
© Sputnik . VETALIE TEMKEVفرقاطة مصرية خلال المشاركة في تدريبات عسكرية مع الأسطول الروسي
فرقاطة مصرية خلال المشاركة في تدريبات عسكرية مع الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Sputnik . VETALIE TEMKEV
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تسلمت مصر، اليوم الثلاثاء، الفرقاطة الألمانية الأولى من طراز "ميكو- إيه 200" التى تبنيها شركة "تي كيه أم إس"، حيث من المقرر دخولها الخدمة في القوات البحرية للبلاد، ضمن استراتيجية لتطوير منظومات التسليح والكفاءة القتالية.
سلمت الفرقاطة خلال حفل أقيم في مدينة بريمرهافن الألمانية بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية الذي رفع علم بلاده على السفينة التي حملت اسم "العزيز"، وتعد واحدة من أصل أربعة فرقاطات من ذات الطراز تعاقدت عليها مصر مع ألمانيا.
وفقا لما نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن السفينة القتالية الجديدة متعددة المهام وقادرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري، وتصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 121.6 مترا، وتصل إزاحتها إلى 3931 طنا.
وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح لمكافحة التهديدات المختلفة البحرية (سطحية - جوية - تحت السطح)، وحتى التصدي لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة في البحر.
وقال المتحدث إن "العزيز" تتمتع بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة"، مشيرا إلى إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي، وفقا لبرنامج متزامن نفذ على مرحلتين في مصر وألمانيا.
في العام الماضي، سلمت ألمانيا الغواصة الرابعة من النوع "209" إلى مصر بموجب العقد الموقع في 2015، مع تسليم ثلاث غواصات سابقة إلى البحرية المصرية في 2016 و2017 و2020 على التوالي.
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