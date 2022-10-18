https://sputnikarabic.ae/20221018/الشرطة-العراقية-تنفي-إطلاق-النار-على-القصور-الرئاسية-في-البصرة-1069168929.html
الشرطة العراقية تنفي إطلاق النار على القصور الرئاسية في البصرة
الشرطة العراقية تنفي إطلاق النار على القصور الرئاسية في البصرة
نفت شرطة محافظة البصرة جنوبي العراق، ما تردد من أنباء حول تعرض القصور الرئاسية في المدينة إلى إطلاق نار. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T06:17+0000
2022-10-18T06:17+0000
2022-10-18T06:17+0000
العراق
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وقالت الشرطة في بيان إن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض القصور الرئاسية لإطلاق نار، "عار عن الصحة ولا أساس له"، على ما نقلت "السومرية نيوز".وأوضحت أن أصوات إطلاق النار التي سُمعت كان مصدرها تبادل لإطلاق النار بين قسم مكافحة المخدرات في الشرطة وإحدى العصابات التي تروج المواد المخدرة.وبحسب الشرطة، أصيب خلال المواجهات أحد منتسبي الأجهزة الأمنية.ودعت شرطة البصرة المواطنين إلى "توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة".يشار إلى هجمات صاروخية استهدفت، في وقت سابق من الشهر الجاري، مقر قوات الحشد الشعبي داخل القصور الرئاسية في محافظة البصرة، على ما نقلت قناة "العربية" آنذاك.
https://sputnikarabic.ae/20220831/اشتباكات-في-البصرة-وأنباء-عن-مقتل-قيادي-من-سرايا-السلام-التابعة-لمقتدى-الصدر-فيديو-1067118186.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الشرطة العراقية تنفي إطلاق النار على القصور الرئاسية في البصرة
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نفت شرطة محافظة البصرة جنوبي العراق، ما تردد من أنباء حول تعرض القصور الرئاسية في المدينة إلى إطلاق نار.
وقالت الشرطة في بيان
إن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض القصور الرئاسية لإطلاق نار، "عار عن الصحة ولا أساس له"، على ما نقلت "السومرية نيوز".
وأوضحت أن أصوات إطلاق النار التي سُمعت كان مصدرها تبادل لإطلاق النار بين قسم مكافحة المخدرات في الشرطة وإحدى العصابات التي تروج المواد المخدرة.
وبحسب الشرطة، أصيب خلال المواجهات أحد منتسبي الأجهزة الأمنية.
ودعت شرطة البصرة المواطنين إلى "توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة
".
يشار إلى هجمات صاروخية
استهدفت، في وقت سابق من الشهر الجاري، مقر قوات الحشد الشعبي داخل القصور الرئاسية في محافظة البصرة، على ما نقلت قناة "العربية" آنذاك.