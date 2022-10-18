https://sputnikarabic.ae/20221018/الطاقة-الأمريكية-تعرض-للبيع-15-مليون-برميل-نفط-من-الاحتياطي-الاستراتيجي-1069212304.html
الإدارة الأمريكية تعرض للبيع 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
الإدارة الأمريكية تعرض للبيع 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
أعلن البيت الأبيض، أن وزارة الطاقة الأمريكية ستعرض للبيع، الأربعاء، 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T23:36+0000
2022-10-18T23:36+0000
2022-10-19T00:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
سوق النفط
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "ستنشر وزارة الطاقة صباح الغد إخطاراً حول بيع 15 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي سيتم تسليمه في كانون الأول/ ديسمبر".كما أكد البيت الأبيض على خطط وزارة الطاقة لبدء شراء النفط للاحتياطي الاستراتيجي عند وصول سعر ماركة تكساس خام الوسيط إلى 67-72 دولار للبرميل.وأفادت بيانات التداول، الثلاثاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة "برنت"، لأقل من 90 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول.وسجلت أسعار النفط، في وقت سابق، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221018/أوبك--ترى-أن-مخاطر-الركود-العالمي-المتزايدة-تبرر-خفض-إنتاج-النفط-1069204709.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط
الولايات المتحدة الأمريكية, سوق النفط
الإدارة الأمريكية تعرض للبيع 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
23:36 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 00:08 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، أن وزارة الطاقة الأمريكية ستعرض للبيع، الأربعاء، 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.
واشنطن – سبوتنيك
. وجاء في بيان البيت الأبيض: "ستنشر وزارة الطاقة صباح الغد إخطاراً حول بيع 15 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي سيتم تسليمه في كانون الأول/ ديسمبر".
كما أكد البيت الأبيض على خطط وزارة الطاقة لبدء شراء النفط للاحتياطي الاستراتيجي عند وصول سعر ماركة تكساس خام الوسيط إلى 67-72 دولار للبرميل.
وأفادت بيانات التداول، الثلاثاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة "برنت"، لأقل من 90 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول.
وسجلت أسعار النفط، في وقت سابق، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.