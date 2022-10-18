https://sputnikarabic.ae/20221018/بريطانيا-تخطط--لإصدار-قانون-يمنع-الجيش-من-تدريب-القوات-المسلحة-للدول-غير-الصديقة-1069175827.html
بريطانيا تخطط لإصدار قانون يمنع الجيش من تدريب القوات المسلحة للدول غير الصديقة
بريطانيا تخطط لإصدار قانون يمنع الجيش من تدريب القوات المسلحة للدول غير الصديقة
أعلن مساعد وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أن بريطانيا تخطط لإدخال قانون يمنع المتخصصين العسكريين فيها من تدريب القوات المسلحة للدول غير الصديقة. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T08:50+0000
2022-10-18T08:50+0000
2022-10-18T08:50+0000
العالم
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وقال هيبي خلال مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" البريطاني، إنه "سوف نثبت على المستوى التشريعي أنه بمجرد تلقي الناس هذا التحذير، فسيكون الاستمرار بتلك التدريبات جريمة، حيث لا يمكن تدريب القوات الأجنبية دون مراجعة وزارة الدفاع البريطانية".وأضاف هيبي، قائلا إن "هذه القوة العسكرية التي نريدك أن تدرسها ستكون قاعدة جيدة". وتابع هيبي إن "هذا الوضع كان مصدر قلق لوزارة الدفاع لعدة سنوات والاستخبارات المضادة تدرسه بعناية"، مشيرا إلى أن الخدمات البريطانية تواصلت مع الأشخاص المشاركين في تدريب الجيش الصيني وأوضحت أن السلطات تتوقع توقف أنشطتها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا تخطط لإصدار قانون يمنع الجيش من تدريب القوات المسلحة للدول غير الصديقة
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أعلن مساعد وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أن بريطانيا تخطط لإدخال قانون يمنع المتخصصين العسكريين فيها من تدريب القوات المسلحة للدول غير الصديقة.
وقال هيبي خلال مقابلة
خاصة مع قناة "سكاي نيوز" البريطاني، إنه "سوف نثبت على المستوى التشريعي أنه بمجرد تلقي الناس هذا التحذير، فسيكون الاستمرار بتلك التدريبات جريمة، حيث لا يمكن تدريب القوات الأجنبية دون مراجعة وزارة الدفاع البريطانية".
وأضاف هيبي، قائلا إن "هذه القوة العسكرية التي نريدك أن تدرسها ستكون قاعدة جيدة".
وتابع هيبي إن "هذا الوضع كان مصدر قلق لوزارة الدفاع لعدة سنوات والاستخبارات المضادة تدرسه بعناية"، مشيرا إلى أن الخدمات البريطانية تواصلت مع الأشخاص المشاركين في تدريب الجيش الصيني وأوضحت أن السلطات تتوقع توقف أنشطتها.