https://sputnikarabic.ae/20221018/بريطانيا-تستدعي-دبلوماسيا-صينيا-بسبب-الاعتداء-على-متظاهر-1069206222.html
بريطانيا تستدعي دبلوماسيا صينيا بسبب الاعتداء على متظاهر
بريطانيا تستدعي دبلوماسيا صينيا بسبب الاعتداء على متظاهر
استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا صينيا رفيعا في لندن على خلفية مقطع مصور يظهر متظاهرا مؤيدا للديمقراطية من هونغ كونغ أثناء تعرضه... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T18:46+0000
2022-10-18T18:46+0000
2022-10-18T18:46+0000
بريطانيا
وقفة احتجاجية
الصين
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وتم استدعاء القائم بالأعمال الصيني يانغ شياو غوانغ، بعد أن اتهمت بكين في وقت سابق اليوم الثلاثاء متظاهرين بـ " الدخول غير القانوني" للقنصلية في مدينة مانشستر شمالي بريطانيا.وقالت الشرطة البريطانية إن مجموعة من الرجال وصلوا إلى خارج القنصلية أثناء تظاهرة سلمية بعد ظهر الأحد، وجروا أحد المتظاهرين إلى داخل القنصلية واعتدوا عليه.من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني زاك غولد سميث: "لدينا مخاوف جادة بشأن المقطع الذي شاهدناه والذي يظهر حادثة في القنصلية الصينية العامة".وأضاف: "اليوم أبلغنا وجهة نظرنا بوضوح للسلطات الصينية: يجب احترام الحق في الاحتجاج السلمي في المملكة المتحدة".لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين قال إنه كان ينبغي إلقاء اللوم على المحتجين وإن "انتهاك سلام وكرامة سفارات وقنصليات الصين في الخارج لن يتم التسامح معه".وقال وانغ في إفادة صحفية يومية إن "مثيري الشغب دخلوا بشكل غير قانوني القنصلية العامة الصينية في مانشستر، ما عرض أمن المبنى للخطر".وحث المملكة المتحدة على "الوفاء بواجباتها بجدية واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية مباني وموظفي السفارة والقنصليات الصينية".
https://sputnikarabic.ae/20190922/بعد-ليلة-من-الاشتباكات-العنيفة-هونج-كونج-تستعد-لاحتجاج-يستهدف-المطار-1042945210.html
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بريطانيا, وقفة احتجاجية, الصين
بريطانيا, وقفة احتجاجية, الصين
بريطانيا تستدعي دبلوماسيا صينيا بسبب الاعتداء على متظاهر
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استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا صينيا رفيعا في لندن على خلفية مقطع مصور يظهر متظاهرا مؤيدا للديمقراطية من هونغ كونغ أثناء تعرضه لاعتداء في أرض القنصلية الصينية في بريطانيا.
وتم استدعاء القائم بالأعمال الصيني يانغ شياو غوانغ، بعد أن اتهمت بكين في وقت سابق اليوم الثلاثاء متظاهرين بـ " الدخول غير القانوني" للقنصلية في مدينة مانشستر شمالي بريطانيا.
22 سبتمبر 2019, 03:30 GMT
وقالت الشرطة البريطانية إن مجموعة من الرجال وصلوا إلى خارج القنصلية أثناء تظاهرة سلمية بعد ظهر الأحد، وجروا أحد المتظاهرين إلى داخل القنصلية واعتدوا عليه.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني زاك غولد سميث: "لدينا مخاوف جادة بشأن المقطع الذي شاهدناه والذي يظهر حادثة في القنصلية الصينية العامة".
وأضاف: "اليوم أبلغنا وجهة نظرنا بوضوح للسلطات الصينية: يجب احترام الحق في الاحتجاج السلمي
في المملكة المتحدة".
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين قال إنه كان ينبغي إلقاء اللوم على المحتجين وإن "انتهاك سلام وكرامة سفارات وقنصليات الصين في الخارج لن يتم التسامح معه".
وقال وانغ في إفادة صحفية يومية إن "مثيري الشغب دخلوا بشكل غير قانوني القنصلية العامة الصينية في مانشستر، ما عرض أمن المبنى للخطر".
وحث المملكة المتحدة على "الوفاء بواجباتها بجدية واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية مباني وموظفي السفارة والقنصليات الصينية".