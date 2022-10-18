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https://sputnikarabic.ae/20221018/تقرير-إعلامي-يكشف-أخطاء-بايدن-التي-ستكلف-الأمريكيين-ثمنا-باهظا-هذا-الشتاء-1069184267.html
تقرير إعلامي يكشف أخطاء بايدن التي ستكلف الأمريكيين ثمنا باهظا هذا الشتاء
تقرير إعلامي يكشف أخطاء بايدن التي ستكلف الأمريكيين ثمنا باهظا هذا الشتاء
أشار تقرير إعلامي إلى أن سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لموارد الطاقة في البلاد، تسبب في قفزة حادة في أسعار الغاز. 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T12:18+0000
2022-10-18T12:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب تقرير لقناة "فوكس نيوز"، نقلا عن إدارة الطاقة الأمريكية، فإن الأمريكيين سيضطرون إلى دفع أكثر من 30% ​​مقابل الغاز، مقارنة بالعام الماضي هذا الشتاء.بحسب القناة الأمريكية، اتخذ بايدن عددا من الإجراءات منذ توليه منصبه للحد من إنتاج الوقود الأحفوري مما أثر على الوضع الحالي.وأشار مكتب الأبحاث ACS، إلى أن ما يقرب من نصف المنازل الأمريكية تستخدم الغاز للتدفئة.وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة وتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير إعلامي يكشف أخطاء بايدن التي ستكلف الأمريكيين ثمنا باهظا هذا الشتاء

12:18 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 18.10.2022)
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© AFP 2022 / POOL
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أشار تقرير إعلامي إلى أن سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لموارد الطاقة في البلاد، تسبب في قفزة حادة في أسعار الغاز.
بحسب تقرير لقناة "فوكس نيوز"، نقلا عن إدارة الطاقة الأمريكية، فإن الأمريكيين سيضطرون إلى دفع أكثر من 30% ​​مقابل الغاز، مقارنة بالعام الماضي هذا الشتاء.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز، يواجه الأمريكيون أيضًا شتاءً أكثر برودة، مما سيزيد من متوسط ​​استهلاك الغاز في جميع أنحاء البلاد بنسبة خمسة في المئة، وفقا لتقارير إدارة الطاقة.

بحسب القناة الأمريكية، اتخذ بايدن عددا من الإجراءات منذ توليه منصبه للحد من إنتاج الوقود الأحفوري مما أثر على الوضع الحالي.
وأشار مكتب الأبحاث ACS، إلى أن ما يقرب من نصف المنازل الأمريكية تستخدم الغاز للتدفئة.
وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة وتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
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