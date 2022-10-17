https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-توقف-بيع-الغاز-الطبيعي-لضمان-إمدادات-موسم-الشتاء-1069140585.html
الصين توقف بيع الغاز الطبيعي لضمان إمدادات موسم الشتاء
الصين توقف بيع الغاز الطبيعي لضمان إمدادات موسم الشتاء
طلبت الصين من شركات استيراد الغاز المملوكة للدولة، التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين المتعطشين للطاقة في أوروبا وآسيا، من أجل ضمان إمداداتها... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:26+0000
2022-10-17T14:26+0000
2022-10-17T14:26+0000
اقتصاد
الصين
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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، طلبت من شركات "بيترو تشاينا" و"ساينوبيك" و"كنوك" الاحتفاظ بالشحنات الشتوية للاستخدام المحلي.وقالت المصادر إنه في حين أن المبيعات قدمت بعض الراحة للمشترين الأوروبيين، فإن ملء المخازن بسرعة وتكاليف الشحن القياسية، قللت أيضا من جاذبية إعادة شحن الوقود.من المحتمل أن تكون التوقعات بحدوث عجز صغير في إمدادات الغاز قد حفزت تحرك بكين، التي تعهدت بالحفاظ على ارتفاع درجة حرارة المنازل هذا الشتاء، بحسب الوكالة.كانت عمليات إعادة البيع بمثابة تحول جوهري بالنسبة للصين، التي تجاوزت اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم على خلفية زيادة المشتريات في السوق الفوري، لكنها قد تسجل أول انخفاض على الإطلاق في استهلاك الغاز في عام 2022.سلط الرئيس شي جين بينغ الضوء على أمن الطاقة في خطابه الذي استمر ساعتين يوم الأحد، مكررا حديثه القائل إن الأمة يجب أن تمضي قدما في تحولها الأخضر بطريقة حكيمة لتجنب مخاطر أزمة الإمدادات.
https://sputnikarabic.ae/20221013/فرنسا-تبدأ-في-تصدير-الغاز-الطبيعي-إلى-ألمانيا-1068995025.html
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اقتصاد, الصين
الصين توقف بيع الغاز الطبيعي لضمان إمدادات موسم الشتاء
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طلبت الصين من شركات استيراد الغاز المملوكة للدولة، التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين المتعطشين للطاقة في أوروبا وآسيا، من أجل ضمان إمداداتها الخاصة لموسم التدفئة الشتوي.
ونقلت وكالة
"بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، طلبت من شركات "بيترو تشاينا" و"ساينوبيك" و"كنوك" الاحتفاظ بالشحنات الشتوية للاستخدام المحلي.
وقالت المصادر إنه في حين أن المبيعات قدمت بعض الراحة للمشترين الأوروبيين
، فإن ملء المخازن بسرعة وتكاليف الشحن القياسية، قللت أيضا من جاذبية إعادة شحن الوقود.
من المحتمل أن تكون التوقعات بحدوث عجز صغير في إمدادات الغاز قد حفزت تحرك بكين، التي تعهدت بالحفاظ على ارتفاع درجة حرارة المنازل هذا الشتاء، بحسب الوكالة.
كانت عمليات إعادة البيع بمثابة تحول جوهري بالنسبة للصين، التي تجاوزت اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم على خلفية زيادة المشتريات
في السوق الفوري، لكنها قد تسجل أول انخفاض على الإطلاق في استهلاك الغاز في عام 2022.
سلط الرئيس شي جين بينغ الضوء على أمن الطاقة في خطابه الذي استمر ساعتين يوم الأحد، مكررا حديثه القائل إن الأمة يجب أن تمضي قدما في تحولها الأخضر بطريقة حكيمة لتجنب مخاطر أزمة الإمدادات.