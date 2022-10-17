عربي
الرئيس السوري يوجه بوضع اتفاقيتين بشأن التعاون القانوني والجنائي مع روسيا حيز التنفيذ
https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-توقف-بيع-الغاز-الطبيعي-لضمان-إمدادات-موسم-الشتاء-1069140585.html
الصين توقف بيع الغاز الطبيعي لضمان إمدادات موسم الشتاء
الصين توقف بيع الغاز الطبيعي لضمان إمدادات موسم الشتاء
طلبت الصين من شركات استيراد الغاز المملوكة للدولة، التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين المتعطشين للطاقة في أوروبا وآسيا، من أجل ضمان إمداداتها... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:26+0000
2022-10-17T14:26+0000
اقتصاد
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101863/94/1018639400_0:1339:2000:2464_1920x0_80_0_0_5e925fa88d3970124a95839bec674a30.jpg
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، طلبت من شركات "بيترو تشاينا" و"ساينوبيك" و"كنوك" الاحتفاظ بالشحنات الشتوية للاستخدام المحلي.وقالت المصادر إنه في حين أن المبيعات قدمت بعض الراحة للمشترين الأوروبيين، فإن ملء المخازن بسرعة وتكاليف الشحن القياسية، قللت أيضا من جاذبية إعادة شحن الوقود.من المحتمل أن تكون التوقعات بحدوث عجز صغير في إمدادات الغاز قد حفزت تحرك بكين، التي تعهدت بالحفاظ على ارتفاع درجة حرارة المنازل هذا الشتاء، بحسب الوكالة.كانت عمليات إعادة البيع بمثابة تحول جوهري بالنسبة للصين، التي تجاوزت اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم على خلفية زيادة المشتريات في السوق الفوري، لكنها قد تسجل أول انخفاض على الإطلاق في استهلاك الغاز في عام 2022.سلط الرئيس شي جين بينغ الضوء على أمن الطاقة في خطابه الذي استمر ساعتين يوم الأحد، مكررا حديثه القائل إن الأمة يجب أن تمضي قدما في تحولها الأخضر بطريقة حكيمة لتجنب مخاطر أزمة الإمدادات.
https://sputnikarabic.ae/20221013/فرنسا-تبدأ-في-تصدير-الغاز-الطبيعي-إلى-ألمانيا-1068995025.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101863/94/1018639400_0:1152:2000:2652_1920x0_80_0_0_d5945d955b77f4620dba5eb34a9da87f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الصين
اقتصاد, الصين

الصين توقف بيع الغاز الطبيعي لضمان إمدادات موسم الشتاء

14:26 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طلبت الصين من شركات استيراد الغاز المملوكة للدولة، التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين المتعطشين للطاقة في أوروبا وآسيا، من أجل ضمان إمداداتها الخاصة لموسم التدفئة الشتوي.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، طلبت من شركات "بيترو تشاينا" و"ساينوبيك" و"كنوك" الاحتفاظ بالشحنات الشتوية للاستخدام المحلي.
وقالت المصادر إنه في حين أن المبيعات قدمت بعض الراحة للمشترين الأوروبيين، فإن ملء المخازن بسرعة وتكاليف الشحن القياسية، قللت أيضا من جاذبية إعادة شحن الوقود.
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
فرنسا تبدأ في تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا
13 أكتوبر, 15:19 GMT
من المحتمل أن تكون التوقعات بحدوث عجز صغير في إمدادات الغاز قد حفزت تحرك بكين، التي تعهدت بالحفاظ على ارتفاع درجة حرارة المنازل هذا الشتاء، بحسب الوكالة.
كانت عمليات إعادة البيع بمثابة تحول جوهري بالنسبة للصين، التي تجاوزت اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم على خلفية زيادة المشتريات في السوق الفوري، لكنها قد تسجل أول انخفاض على الإطلاق في استهلاك الغاز في عام 2022.
سلط الرئيس شي جين بينغ الضوء على أمن الطاقة في خطابه الذي استمر ساعتين يوم الأحد، مكررا حديثه القائل إن الأمة يجب أن تمضي قدما في تحولها الأخضر بطريقة حكيمة لتجنب مخاطر أزمة الإمدادات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала