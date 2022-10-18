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https://sputnikarabic.ae/20221018/روسيا-تشارك-بافتتاح-أكبر-معرض-في-السعودية-متخصص-بالصناعة-الزراعية-لعام-2022-1069177025.html
روسيا تشارك بافتتاح أكبر معرض في السعودية متخصص بالصناعة الزراعية لعام 2022
روسيا تشارك بافتتاح أكبر معرض في السعودية متخصص بالصناعة الزراعية لعام 2022
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة أكثر من 50 مصنعا وشركة روسية متخصصة بالمنتجات التجارية الزراعية في المعرض السعودي الدولي التاسع والثلاثين... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T09:24+0000
2022-10-18T09:24+0000
العالم العربي
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وأشار مركز التصدير الروسي إلى أن المعرض هذا العام يقدم مجموعة كبيرة من المنتجات المصنوعة في روسيا على مساحة تزيد عن 1150 مترًا مربعًا في جناح رقم 5، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تقوم الشركات الروسية بعرض اللحوم والألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات والأسماك والمأكولات البحرية والمعدات والحلول لمجمع الصناعات الزراعية، وذلك بدعم كامل من وزارة الزراعة الروسية.وحضر حفل افتتاح المعرض وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، والمدير العام للمركز الاقتصادي الإقليمي فيرونيكا نيكيشينا والسفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية سيرغي كوزلوف، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات ولجان ونقابات روسية مختلفة.وفي اليوم الأول للمعرض، عقدت جلسة عامة حول آفاق تطوير التجارة المتبادلة في المنتجات الزراعية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك تم التخطيط لسلسلة من جلسات الحوار المرتبطة بالصناعة ستقام بين رواد الأعمال الروس والشركاء الأجانب المحتملين.
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العالم العربي
العالم العربي

روسيا تشارك بافتتاح أكبر معرض في السعودية متخصص بالصناعة الزراعية لعام 2022

09:24 GMT 18.10.2022
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
© Photo / wikipedia
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أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة أكثر من 50 مصنعا وشركة روسية متخصصة بالمنتجات التجارية الزراعية في المعرض السعودي الدولي التاسع والثلاثين للزراعة المقام من 17 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول، في العاصمة الرياض.
وأشار مركز التصدير الروسي إلى أن المعرض هذا العام يقدم مجموعة كبيرة من المنتجات المصنوعة في روسيا على مساحة تزيد عن 1150 مترًا مربعًا في جناح رقم 5، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث تقوم الشركات الروسية بعرض اللحوم والألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات والأسماك والمأكولات البحرية والمعدات والحلول لمجمع الصناعات الزراعية، وذلك بدعم كامل من وزارة الزراعة الروسية.
وحضر حفل افتتاح المعرض وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، والمدير العام للمركز الاقتصادي الإقليمي فيرونيكا نيكيشينا والسفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية سيرغي كوزلوف، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات ولجان ونقابات روسية مختلفة.
وفي اليوم الأول للمعرض، عقدت جلسة عامة حول آفاق تطوير التجارة المتبادلة في المنتجات الزراعية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك تم التخطيط لسلسلة من جلسات الحوار المرتبطة بالصناعة ستقام بين رواد الأعمال الروس والشركاء الأجانب المحتملين.
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