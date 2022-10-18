https://sputnikarabic.ae/20221018/محمد-بن-سلمان-يعلن-أن-السعودية-ستصبح-قوة-صناعية-تسهم-في-تأمين-سلاسل-الإمداد-العالمية-فيديو-1069208647.html

محمد بن سلمان يعلن أن السعودية ستصبح قوة صناعية كبرى بحلول عام 2030... فيديو

محمد بن سلمان يعلن أن السعودية ستصبح قوة صناعية كبرى بحلول عام 2030... فيديو

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. 18.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-18T20:23+0000

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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال محمد بن سلمان إن لدى المملكة جميع الإمكانيات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.وأضاف أن السعودية ستصبح قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم.وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستعمل على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.ووفقا له، ستركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.وستتضمن مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.كذلك ستعمل الاستراتيجية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

https://sputnikarabic.ae/20220828/رئيس-بعثة-صندوق-النقد-الاقتصاد-السعودي-يحقق-معدل-نمو-37-في-عام-2023-1066951021.html

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