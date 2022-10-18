https://sputnikarabic.ae/20221018/وزيرة-الاقتصاد-والصناعة-الإسرائيلية-تصل-إلى-تركيا-لبحث-تعزيز-العلاقات--1069170304.html
وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تصل إلى تركيا لبحث تعزيز العلاقات
وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تصل إلى تركيا لبحث تعزيز العلاقات
وصلت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، اليوم الثلاثاء، إلى أنقرة في زيارة عمل، تلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأتراك، لتعزيز العلاقات... 18.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-18T07:50+0000
2022-10-18T07:50+0000
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إسرائيل
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وتهدف الزيارة إلى الترويج والتجهيز لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، والتي لم تجتمع منذ عام 2009، على ما أفاد بيان للوزارة نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وخلال الزيارة، ستلتقي باربيفاي بوزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك ووزير التجارة محمد موش.وستبحث الوزيرة الإسرائيلية مع ورانك مسألة توثيق التعاون في المجال التكنولوجي، وتوسيع التعاون في مجال الابتكار والتعاون في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعوة الوفود التركية لزيارة إسرائيل، بما في ذلك سلاسل البيع بالتجزئة.وقالت باربيفاي إن "تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري بين تركيا وإسرائيل سيسهم في الاستقرار الإقليمي".وأضافت: "يعتبر الترويج لانعقاد المؤتمر الاقتصادي المشترك، لأول مرة منذ 13 عاما، علامة فارقة في زيادة حجم التجارة وخلق فرص تجارية، وهو جزء لا يتجزأ من نسيج الاتفاقات الاقتصادية التي تعمل إسرائيل على تعزيزها في محيطها".وشهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل خلال الأشهر الأخيرة الماضية، تطورا ملحوظا بعد قطيعة دامت سنوات، شمل بما في ذلك زيارات متبادلة لكبار المسؤولين، وتبادل السفراء.وفي عام 2021، بلغ حجم التجارة المتبادلة للسلع وخدمات الأعمال بين إسرائيل وتركيا 7.7 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة الإسرائيلية.بلغ حجم صادرات البضائع إلى تركيا في ذلك العام نحو 1.9 مليار دولار (نحو 34% من الصادرات الإسرائيلية إلى أوراسيا ودول أوروبية أخرى).تشمل الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بشكل أساسي المواد الكيميائية (52%)، والمعادن الأساسية (14%) والمطاط والبلاستيك (10%)، وتشمل الواردات من تركيا بشكل أساسي المعادن الأساسية (27%)، والآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية (11%)، منتجات النقل (9%) والمنتجات الزراعية الطازجة (7%).ويميل الميزان التجاري لصالح الصادرات التركية إلى إسرائيل، والتي بلغت نحو 5.7 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا نحو ملياري دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221015/لابيد-وغانتس-يعرضان-مساعدة-تركيا-في-أعقاب-انفجار-منجم-الفحم-إسرائيل-تقف-إلى-جانبكم-1069065371.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تصل إلى تركيا لبحث تعزيز العلاقات
07:50 GMT 18.10.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 18.10.2022) تابعنا عبر
وصلت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، اليوم الثلاثاء، إلى أنقرة في زيارة عمل، تلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأتراك، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى الترويج والتجهيز لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين، والتي لم تجتمع منذ عام 2009، على ما أفاد بيان للوزارة نقلته صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وخلال الزيارة، ستلتقي باربيفاي بوزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك
ووزير التجارة محمد موش.
وستبحث الوزيرة الإسرائيلية مع ورانك مسألة توثيق التعاون في المجال التكنولوجي، وتوسيع التعاون في مجال الابتكار والتعاون في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعوة الوفود التركية لزيارة إسرائيل، بما في ذلك سلاسل البيع بالتجزئة.
وقالت باربيفاي إن "تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري بين تركيا وإسرائيل سيسهم في الاستقرار الإقليمي".
وأضافت: "يعتبر الترويج لانعقاد المؤتمر الاقتصادي المشترك، لأول مرة منذ 13 عاما، علامة فارقة في زيادة حجم التجارة وخلق فرص تجارية، وهو جزء لا يتجزأ من نسيج الاتفاقات الاقتصادية التي تعمل إسرائيل على تعزيزها في محيطها".
وشهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل
خلال الأشهر الأخيرة الماضية، تطورا ملحوظا بعد قطيعة دامت سنوات، شمل بما في ذلك زيارات متبادلة لكبار المسؤولين، وتبادل السفراء.
وفي عام 2021، بلغ حجم التجارة
المتبادلة للسلع وخدمات الأعمال بين إسرائيل وتركيا 7.7 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة الإسرائيلية.
بلغ حجم صادرات البضائع إلى تركيا في ذلك العام نحو 1.9 مليار دولار (نحو 34% من الصادرات الإسرائيلية إلى أوراسيا ودول أوروبية أخرى).
تشمل الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بشكل أساسي المواد الكيميائية (52%)، والمعادن الأساسية (14%) والمطاط والبلاستيك (10%)، وتشمل الواردات من تركيا بشكل أساسي المعادن الأساسية (27%)، والآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية (11%)، منتجات النقل (9%) والمنتجات الزراعية الطازجة (7%).
ويميل الميزان التجاري لصالح الصادرات التركية إلى إسرائيل، والتي بلغت نحو 5.7 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا نحو ملياري دولار.