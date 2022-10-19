https://sputnikarabic.ae/20221019/المصالحة-الروسية-تعلن-تعرض-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-للهجوم-ثلاث-مرات-اليوم-الماضي--1069212475.html
المصالحة الروسية تعلن تعرض منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية للهجوم ثلاث مرات اليوم الماضي
المصالحة الروسية تعلن تعرض منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية للهجوم ثلاث مرات اليوم الماضي
قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا ثلاث مرات خلال ال 24 ساعة الماضية. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T00:34+0000
2022-10-19T00:34+0000
2022-10-19T00:34+0000
إدلب
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل ثلاث هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".وأضاف: "هجوم واحد في محافظة حلب، وهجوم في إدلب، وهجوم في اللاذقية".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إدلب, أخبار سوريا اليوم
المصالحة الروسية تعلن تعرض منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية للهجوم ثلاث مرات اليوم الماضي
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قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا ثلاث مرات خلال ال 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل ثلاث هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".
وأضاف: "هجوم واحد في محافظة حلب، وهجوم في إدلب، وهجوم في اللاذقية".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.