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انفجار عبوة ناسفة في تعز جنوب غربي اليمن يودي بحياة طفلة ويصيب 3 مدنيين
انفجار عبوة ناسفة في تعز جنوب غربي اليمن يودي بحياة طفلة ويصيب 3 مدنيين
قُتلت طفلة وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T13:27+0000
2022-10-19T13:27+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "عبوة ناسفة انفجرت في آلية عسكرية أثناء توقفها في سوق القبة بشارع الأجينات بمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل طفلة في الثالثة من عمرها وإصابة أمها واثنين آخرين أحدهما في حالة حرجة".وأضاف أن الآلية العسكرية تعرضت لأضرار واسعة فيما لم يصب أي من العسكريين بأذى كون الانفجار وقع أثناء توقفها وتناول من عليها وجبة الغداء في مطعم قريب من موقع الانفجار.وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لكشف هوية المتورطين.وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220723/إصابة-7-أطفال-بعد-قصف-منسوب-لجماعة-أنصار-الله-على-تعز-غربي-اليمن-1065467699.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي
انفجار عبوة ناسفة في تعز جنوب غربي اليمن يودي بحياة طفلة ويصيب 3 مدنيين
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قُتلت طفلة وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك
"، بأن "عبوة ناسفة انفجرت في آلية عسكرية أثناء توقفها في سوق القبة بشارع الأجينات بمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل طفلة في الثالثة من عمرها وإصابة أمها واثنين آخرين أحدهما في حالة حرجة".
وأضاف أن الآلية العسكرية تعرضت لأضرار واسعة فيما لم يصب أي من العسكريين بأذى كون الانفجار وقع أثناء توقفها وتناول من عليها وجبة الغداء في مطعم قريب من موقع الانفجار.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لكشف هوية المتورطين.
وتسيطر جماعة "أنصار الله
" (الحوثيين) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.