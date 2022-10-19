https://sputnikarabic.ae/20221019/حق-نوح-في-التعليم-التوحد-لا-يمنع-من-التعلم-بل-التعليم-حق-إنساني-للجميع-1069230640.html

"حق نوح في التعليم"... التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع

"حق نوح في التعليم"... التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع

جمالنا في اختلافنا وعلينا تقبل الآخرين كما هم، وأن لا نتنمر عليهم ولا على سلوكاتهم، بل بالعكس علاج طفل التوحّد يكمن في ضمّه إلينا للخروج من عزلته الاجتماعية لا... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T13:01+0000

2022-10-19T13:01+0000

2022-10-19T13:01+0000

راديو

صدى الحياة

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"حق نوح في التعليم"... التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع "حق نوح في التعليم"... التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع

نتحدّث اليوم مستمعينا الكرام، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن حالة طفل مصري عبقري عمره ثماني سنوات، يتقن التحدث باللغة الإنجليزية دون تعلم، كما أن لديه مهارات تركيب الأفلام والمونتاج وإعداد الرسوم الكرتونية بشخصيات من إنتاجه، ولكن لم يتم قبوله في أي مدرسة سواء حكومية أو دولية، سنقف على قصة هذا الطفل العبقري، وأسباب منعه ونسلّط الضوء على حالات مماثلة له وكيف يجب التعامل معها ومطالب الأمهات لوزارة التربية والتعليم في مصر بدمج هؤلاء الأطفال.حول هذا الموضوع، قالت جدة الصبي نوح، السيدة حياة مخلص لبرنامج "صدى الحياة":ومن جهتها، طالبت والدة الصبيّ نوح، السيدة إيمان عمرو من خلال برنامجنا "صدى الحياة"، وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم في مصر أن "يتمتفعيل قانون الدمج دون أي عقبات وصعوبات وتفعيل قانون دمج الخمسة في المائة، هناك أطفال لديهم متلازمات ولكن ليسوا متوحّدين، هم فقط لديهم صعوبات في التّعلم".وحول موضوع التّوحد قال لنا استشاري الصّحة النفسية والتربوية، الدكتور المصري وليد هندي لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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فرح القادري https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg

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