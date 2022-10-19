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https://sputnikarabic.ae/20221019/حماس-تؤكد-إفراج-السعودية-عن-ممثل-الحركة-السابق-في-الرياض-محمد-الخضري-وترحله-إلى-الأردن-1069218563.html
"حماس" تؤكد إفراج السعودية عن ممثل الحركة السابق في الرياض محمد الخضري وترحله إلى الأردن
"حماس" تؤكد إفراج السعودية عن ممثل الحركة السابق في الرياض محمد الخضري وترحله إلى الأردن
أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن ممثل حركة "حماس" السابق لديها، محمد الخضري، والذي كان رهن الاعتقال، منذ عام 2019. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T09:04+0000
2022-10-19T09:04+0000
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وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، عبر حسابه على "تويتر"، إن "السلطات السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها، د. محمد الخضري؛ وهو الآن على متن الطائرة متجها إلى عمّان".وثمن الرشق عاليا قرار المملكة العربية السعودية، متمنيا أن "تكون خطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".وكانت السلطات السعودية أوقفت، فلسطينيين وأردنيين مقيمين على أراضيها، ومن بينهم الخضري، في فبراير/ شباط 2019، متهمة إياهم بـ"تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت "حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري (84 عاما) ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية.وقضت المحكمة الجزائية السعودية، في أغسطس/ آب 2021، بالسجن 15 عاما على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري، إلى 3 أعوام.
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أخبار السعودية اليوم, حركة حماس, أخبار الأردن
أخبار السعودية اليوم, حركة حماس, أخبار الأردن

"حماس" تؤكد إفراج السعودية عن ممثل الحركة السابق في الرياض محمد الخضري وترحله إلى الأردن

09:04 GMT 19.10.2022
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Adel Hana
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أفرجت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن ممثل حركة "حماس" السابق لديها، محمد الخضري، والذي كان رهن الاعتقال، منذ عام 2019.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، عبر حسابه على "تويتر"، إن "السلطات السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها، د. محمد الخضري؛ وهو الآن على متن الطائرة متجها إلى عمّان".
وثمن الرشق عاليا قرار المملكة العربية السعودية، متمنيا أن "تكون خطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".
وكانت السلطات السعودية أوقفت، فلسطينيين وأردنيين مقيمين على أراضيها، ومن بينهم الخضري، في فبراير/ شباط 2019، متهمة إياهم بـ"تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت "حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري (84 عاما) ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية.
وقضت المحكمة الجزائية السعودية، في أغسطس/ آب 2021، بالسجن 15 عاما على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري، إلى 3 أعوام.
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