https://sputnikarabic.ae/20221019/سوريا-وبيلاروسيا-تبحثان-تطوير-التعاون-في-المجال-التربوي-والتعليمي-1069220036.html
سوريا وبيلاروسيا تبحثان تطوير التعاون في المجال التربوي والتعليمي
سوريا وبيلاروسيا تبحثان تطوير التعاون في المجال التربوي والتعليمي
بحث سفير سوريا في جمهورية بيلاروسيا، محمد العمراني، مع وزير التعليم في الجمهورية آندريه إيفانتس، التعاون التربوي والتعليمي والصحي بين البلدين. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T09:39+0000
2022-10-19T09:39+0000
2022-10-19T09:39+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأكد السفير السوري على متانة العلاقات بين البلدين رغم التحديات التي تواجههما من عقوبات اقتصادية ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدا على تفعيل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما يعود بالفائدة على بلديهما.كما وأشار الوزير البيلاروسي إلى أهمية التعاون بين البلدين ورفع العلاقات إلى مستوى أعلة في مختلف المجالات، موضحا أنه سيقوم بزيارة سوريا قريبا تلبية للدعوة الموجهة إليه لبحث التعاون في المجالات التربوية والتعليمية والصحية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".هذا وشكر السفير السوري الجانب البيلاروسي لاستضافة الأطفال السوريين الذين عانوا من الحرب الإرهابية على سورية، مشيرا إلى أهمية توقيع بروتوكول التعاون في المجال التربوي وتفعيل بنود اتفاق التعاون في مجال التعليم والدراسات العليا بين البلدين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم
سوريا وبيلاروسيا تبحثان تطوير التعاون في المجال التربوي والتعليمي
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بحث سفير سوريا في جمهورية بيلاروسيا، محمد العمراني، مع وزير التعليم في الجمهورية آندريه إيفانتس، التعاون التربوي والتعليمي والصحي بين البلدين.
وأكد السفير السوري على متانة العلاقات بين البلدين رغم التحديات التي تواجههما من عقوبات اقتصادية ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدا على تفعيل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما يعود بالفائدة على بلديهما.
وعرض ايفانتس الإمكانيات التي تملكها بلاده في المجالات التعليمية والتربوية والصحية، مشدداً على استمرار مبادرتها الإنسانية باستقبال الأطفال السوريين من أبناء وبنات الشهداء في المعسكرات الترفيهية والصحية تجسيداً للعلاقات المتينة وتعزيزاً للتبادل الثقافي والحضاري بين البلدين الصديقين.
كما وأشار الوزير البيلاروسي إلى أهمية التعاون بين البلدين ورفع العلاقات إلى مستوى أعلة في مختلف المجالات، موضحا أنه سيقوم بزيارة سوريا قريبا تلبية للدعوة الموجهة إليه لبحث التعاون في المجالات التربوية والتعليمية والصحية، بحسب ما نقلت
وكالة الأنباء السورية "سانا".
هذا وشكر السفير السوري الجانب البيلاروسي لاستضافة الأطفال السوريين الذين عانوا من الحرب الإرهابية على سورية، مشيرا إلى أهمية توقيع بروتوكول التعاون في المجال التربوي وتفعيل بنود اتفاق التعاون في مجال التعليم والدراسات العليا بين البلدين.