https://sputnikarabic.ae/20221019/لجنة-التحقيق-الروسية-تؤكد-تورط-أوكرانيا-في-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-1069219423.html
لجنة التحقيق الروسية تؤكد تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي على جسر القرم
لجنة التحقيق الروسية تؤكد تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي على جسر القرم
صرح ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية لـ"سبوتنيك"، أنه تم تأكيد الرواية حول تنظيم وتخطيط عمل إرهابي على جسر القرم من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T09:24+0000
2022-10-19T09:24+0000
2022-10-19T09:24+0000
روسيا
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أضاف باستريكين أن التحقيق أكد أن الرواية حول تخطيط وتنفيذ العمل الإرهابي الذي استهدف جسر القرم قد تم تنفيذه من قبل القوات الخاصة الأوكرانية.مضيفا أنه تم التحقيق مع المعتقلين، مؤكدا على أنه وكجزء من القضية الجنائية تم الاستعانة بخبرة فنية لدراسة وضع المتفجرة وآلية عملها وتفجيرها.هذا وكان باستريكين قد أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنتائج التحقيق الأولية للعمل الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، حيث أشار بوتين إلى أن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية - هذه هي جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء في كل من أوكرانيا وروسيا".وقال بوتين: "تشير بيانات الفحوصات، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة هم من المخابرات الأوكرانية الخاصة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لجنة التحقيق الروسية تؤكد تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي على جسر القرم
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صرح ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية لـ"سبوتنيك"، أنه تم تأكيد الرواية حول تنظيم وتخطيط عمل إرهابي على جسر القرم من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية خلال التحقيق.
أضاف باستريكين أن التحقيق أكد أن الرواية حول تخطيط وتنفيذ العمل الإرهابي الذي استهدف جسر القرم قد تم تنفيذه من قبل القوات الخاصة الأوكرانية.
مشيرا إلى أنه من بين المشاركين في الجريمة مواطنون من أوكرانيا وروسيا وأرمينيا وجورجيا. وقال باستريكين "من بينهم المدعى عليهم الذين وفروا قناة عبور لنقل البضائع المختلفة إلى أراضي روسيا بهدف نقل شاحنة ملغومة فيما بعد عبر حدود الدولة"، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص من أصل 12.
مضيفا أنه تم التحقيق مع المعتقلين، مؤكدا على أنه وكجزء من القضية الجنائية تم الاستعانة بخبرة فنية لدراسة وضع المتفجرة وآلية عملها وتفجيرها.
هذا وكان باستريكين قد أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنتائج التحقيق الأولية
للعمل الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، حيث أشار بوتين إلى أن "نظام كييف يستخدم منذ فترة طويلة الأساليب الإرهابية - هذه هي جرائم قتل الشخصيات العامة والصحفيين والعلماء في كل من أوكرانيا وروسيا".
وقال بوتين: "تشير بيانات الفحوصات، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة هم من المخابرات الأوكرانية الخاصة".