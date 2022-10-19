https://sputnikarabic.ae/20221019/مسؤول-أفغاني-سابق-يزعم-أن-هناك-توجها-داخل-طالبان-لإقامة-علاقات-سرية-مع-إسرائيل-1069222540.html

مسؤول أفغاني سابق يزعم أن هناك توجها داخل طالبان لإقامة علاقات "سرية" مع إسرائيل

مسؤول أفغاني سابق يزعم أن هناك توجها داخل طالبان لإقامة علاقات "سرية" مع إسرائيل

زعم مسؤول أفغاني سابق، أن بلاده ربما تفكر في موقفها تجاه إسرائيل، لافتا إلى أن هناك توجها غير رسمي في حركة طالبان منفتح على العلاقات مع تل أبيب. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T10:23+0000

2022-10-19T10:23+0000

2022-10-19T10:23+0000

أخبار أفغانستان اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة طالبان

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1049853328_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_6be2740dc12c4a45ba726f184ce25c30.jpg

وحسب موقع "I24"، يعيش هذا المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه في كابول، وكان قد شارك في مناقشات مع صناع القرار ووزراء من داخل حكومة طالبان.ونقل الموقع عن المسؤول السابق قوله إنه "في المراحل الأولى، أفغانستان مهتمة بإقامة علاقات سرية مع تل أبيب".وأضاف "من المهم أن نفهم أن هذه السياسة لا تمثل توجها رسميا من حكومة طالبان، بل هي رأي يتبناه أفراد داخل الحركة". وأردف "إنهم يريدون تقوية نظامهم والحفاظ عليه، لذلك هم بحاجة إلى تكوين علاقات قوية مع القوى العظمى في المنطقة، ويرون في إسرائيل دولة مؤثرة".وعن القضية الفلسطينية، أشار إلى أن "هناك بعض الدول الإسلامية التي أقامت علاقات مع إسرائيل لأن ذلك يصب في مصلحتها الوطنية، ونحن لنا أيضا مصلحتنا الوطنية".يذكر أن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، كان قد صرح في سبتمبر/أيلول العام الماضي، ردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الدولية لأفغانستان بما في ذلك مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن طالبان (منظمة تخضع لعقوبات بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب) "تريد علاقات مع جميع دول العالم، لكن إسرائيل ليست من بين هذه الدول، وبالطبع لن تكون لنا أي علاقة معها".

https://sputnikarabic.ae/20220816/قناة-إسرائيلية-ترصد-التغيرات-في-أفغانستان-خلال-عام-من-حكم-طالبان-1066460372.html

أخبار أفغانستان اليوم

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أفغانستان اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة طالبان, العالم, أخبار العالم الآن