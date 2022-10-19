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https://sputnikarabic.ae/20221019/هل-تنضم-السعودية-إلى-بريكس؟-1069223078.html
هل تنضم السعودية إلى بريكس؟
هل تنضم السعودية إلى بريكس؟
قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "المملكة العربية السعودية تريد الانضمام إلى تحالف "بريكس" الاستراتيجي (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T10:43+0000
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وأفادت المحطة أن رامافوزا أمضى عطلة نهاية الأسبوع في المملكة العربية السعودية لإقامة علاقات تجارية قوية بين البلدين. لكن خلال المفاوضات الثنائية، أصبح من الواضح أن المملكة العربية السعودية تريد الانضمام إلى دول بريكس.في رأيه، فإن "دخول المملكة العربية السعودية إلى "بريكس" سيحدث تغييرات كبيرة للدول الشريكة في الاتحاد".تجمع "بريكس" بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. في السابق، أعربت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا عن رغبتهما في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.
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هل تنضم السعودية إلى بريكس؟

10:43 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 19.10.2022)
© Sputnikهل تنضم السعودية إلى بريكس؟
هل تنضم السعودية إلى بريكس؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
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قال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "المملكة العربية السعودية تريد الانضمام إلى تحالف "بريكس" الاستراتيجي (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا). وذلك وفق ما نقلته محطة الإذاعة المحلية SABC.
وأفادت المحطة أن رامافوزا أمضى عطلة نهاية الأسبوع في المملكة العربية السعودية لإقامة علاقات تجارية قوية بين البلدين. لكن خلال المفاوضات الثنائية، أصبح من الواضح أن المملكة العربية السعودية تريد الانضمام إلى دول بريكس.

في العام المقبل، ستجتمع دول "بريكس" في قمة ترأسها جنوب إفريقيا. وسيتم النظر في هذه المسألة. بالفعل خاطبت عدة دول أعضاء أخرى، وقدمنا ​​لهم نفس الإجابة، قائلين إن هذا سيناقش من قبل الدول الأعضاء، وأضاف رامافوزا وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار.

في رأيه، فإن "دخول المملكة العربية السعودية إلى "بريكس" سيحدث تغييرات كبيرة للدول الشريكة في الاتحاد".
تجمع "بريكس" بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. في السابق، أعربت الأرجنتين وإيران وإندونيسيا عن رغبتهما في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.
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