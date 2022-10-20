https://sputnikarabic.ae/20221020/أمريكا-تمنع-نقل-أسلحة-خطيرة-إلى-روسيا-الاتحادية-1069271743.html
أمريكا تمنع نقل "أسلحة خطيرة" إلى روسيا الاتحادية
أمريكا تمنع نقل "أسلحة خطيرة" إلى روسيا الاتحادية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة مصممة على تطبيق عقوبات لمنع إيران من توريد "أسلحة خطيرة" إلى روسيا. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T11:35+0000
2022-10-20T11:35+0000
2022-10-20T11:35+0000
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وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمنع نقل الأسلحة الخطرة إلى روسيا".وأضاف: "لن نتردد في استخدام عقوباتنا وغيرها من الأدوات المناسبة على جميع المشاركين في عمليات النقل هذه".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أمريكا تمنع نقل "أسلحة خطيرة" إلى روسيا الاتحادية
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة مصممة على تطبيق عقوبات لمنع إيران من توريد "أسلحة خطيرة" إلى روسيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان
: "نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمنع نقل الأسلحة الخطرة إلى روسيا".
وأضاف: "لن نتردد في استخدام عقوباتنا وغيرها من الأدوات المناسبة على جميع المشاركين في عمليات النقل هذه".