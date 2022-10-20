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https://sputnikarabic.ae/20221020/إثيوبيا-تعلن-بدء-مفاوضات-السلام-مع-جبهة-تحرير-تيغراي-في-جنوب-أفريقيا-1069265415.html
إثيوبيا تعلن بدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيغراي في جنوب أفريقيا
إثيوبيا تعلن بدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيغراي في جنوب أفريقيا
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، "تسلمها إخطارا ببدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيغراي التي يقودها الاتحاد الأفريقي، في الـ24 من أكتوبر/ تشرين الأول... 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T09:40+0000
2022-10-20T09:40+0000
أخبار إثيوبيا
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وقال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون الأمن القومي، السفير رضوان حسين، عبر حسابه على تويتر، إن "الاتحاد الأفريقي أبلغ الحكومة الإثيوبية ببدء محادثات السلام الاثنين المقبل"، مضيفًا أن الحكومة أكدت التزامها بحضور هذه المفاوضات.وأعرب المسؤول الإثيوبي عما وصفه بـ"الشعور بالفزع من البعض"، قال إنهم "ينشرون مزاعم كاذبة حول العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية ضد عناصر جبهة تحرير تيغراي".وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
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أخبار إثيوبيا
أخبار إثيوبيا

إثيوبيا تعلن بدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيغراي في جنوب أفريقيا

09:40 GMT 20.10.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022
علم إثيوبيا في سد النهضة، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، "تسلمها إخطارا ببدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيغراي التي يقودها الاتحاد الأفريقي، في الـ24 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في جنوب أفريقيا.
وقال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون الأمن القومي، السفير رضوان حسين، عبر حسابه على تويتر، إن "الاتحاد الأفريقي أبلغ الحكومة الإثيوبية ببدء محادثات السلام الاثنين المقبل"، مضيفًا أن الحكومة أكدت التزامها بحضور هذه المفاوضات.
وأعرب المسؤول الإثيوبي عما وصفه بـ"الشعور بالفزع من البعض"، قال إنهم "ينشرون مزاعم كاذبة حول العمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية ضد عناصر جبهة تحرير تيغراي".
وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
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