https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-البيلاروسية-الطيران-الروسي-يقوم-بدوريات-مجدولة-على-حدود-دولة-الاتحاد-1069264418.html
الدفاع البيلاروسية: الطيران الروسي يقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد
الدفاع البيلاروسية: الطيران الروسي يقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية تقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:40+0000
2022-10-20T08:40+0000
2022-10-20T08:40+0000
العالم
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وقالت الوزارة في بيان على قناتها على تلغرام: "في هذه اللحظة يقوم الطيران الروسي بدوريات مجدولة على الحدود الجوية لدولة الاتحاد".وذكرت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أن فرقة الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات قد وصلت إلى بيلاروسيا.وقالت الخدمة: "وصلت الفرقة الأولى من الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات إلى جمهورية بيلاروسيا. وقد تم الترحيب بالجنود بحرارة بالخبز والملح".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع البيلاروسية: الطيران الروسي يقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية تقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد.
وقالت الوزارة في بيان على قناتها على تلغرام: "في هذه اللحظة يقوم الطيران الروسي بدوريات مجدولة على الحدود الجوية لدولة الاتحاد".
وذكرت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أن فرقة الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات قد وصلت إلى بيلاروسيا.
وقالت الخدمة
: "وصلت الفرقة الأولى من الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات إلى جمهورية بيلاروسيا. وقد تم الترحيب بالجنود بحرارة بالخبز والملح".