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الدفاع البيلاروسية: الطيران الروسي يقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد
الدفاع البيلاروسية: الطيران الروسي يقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية تقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T08:40+0000
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وقالت الوزارة في بيان على قناتها على تلغرام: "في هذه اللحظة يقوم الطيران الروسي بدوريات مجدولة على الحدود الجوية لدولة الاتحاد".وذكرت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أن فرقة الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات قد وصلت إلى بيلاروسيا.وقالت الخدمة: "وصلت الفرقة الأولى من الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات إلى جمهورية بيلاروسيا. وقد تم الترحيب بالجنود بحرارة بالخبز والملح".
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الدفاع البيلاروسية: الطيران الروسي يقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد

08:40 GMT 20.10.2022
© Sputnik . Aleksei Danichevمقاتلات سوخوي روسية
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Sputnik . Aleksei Danichev
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية تقوم بدوريات مجدولة على حدود دولة الاتحاد.
وقالت الوزارة في بيان على قناتها على تلغرام: "في هذه اللحظة يقوم الطيران الروسي بدوريات مجدولة على الحدود الجوية لدولة الاتحاد".
وذكرت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أن فرقة الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات قد وصلت إلى بيلاروسيا.
وقالت الخدمة: "وصلت الفرقة الأولى من الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات إلى جمهورية بيلاروسيا. وقد تم الترحيب بالجنود بحرارة بالخبز والملح".
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