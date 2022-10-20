https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-البيلاروسية-تؤكد-دخول-المواجهة-مع-الغرب-مرحلتها-الساخنة--1069275537.html
الدفاع البيلاروسية تؤكد دخول المواجهة مع الغرب مرحلتها الساخنة
الدفاع البيلاروسية تؤكد دخول المواجهة مع الغرب مرحلتها الساخنة
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي الجنرال، فيكتور خرينين، أن التوتر في المواجهة مع الغرب دخل مرحلة ساخنة. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T12:40+0000
2022-10-20T12:40+0000
2022-10-20T12:40+0000
العالم
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ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم الخميس، تصريحات خرينين الذي أشار إلى أنه من الطبيعي أن يمر التوتر بمرحلة ساخنة، مضيفا أنه قبل عام واحد فقط شهدنا توترًا متزايدًا في المواجهة بين الدول الغربية والدول التي لا تريد أن تتخلى عن سيادتها وتصبح مستعمرات للحضارة الغربية.وأضاف وزير الدفاع في جمهورية بيلاروسيا، قائلا إنه لم يكن هناك رد فعل من ممثلي سلطات الدول الأوروبية على الدعوات المتكررة من بيلاروسيا لنزع فتيل الوضع، أي أن كل محاولات التماس العقل باءت بالفشل واستمر التصعيد".وأضاف أنه تحت ستار محاربة أزمة الهجرة، تركزت أموال ثلاثة من التشكيلات البولندية الكبيرة الأربعة بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.وشدد الجنرال على أنه "من الناحية العملية أظهر الغرب علنا استعداده لشن العدوان على بيلاروسيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع البيلاروسية تؤكد دخول المواجهة مع الغرب مرحلتها الساخنة
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أعلن وزير الدفاع البيلاروسي الجنرال، فيكتور خرينين، أن التوتر في المواجهة مع الغرب دخل مرحلة ساخنة.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية
، اليوم الخميس، تصريحات خرينين الذي أشار إلى أنه من الطبيعي أن يمر التوتر بمرحلة ساخنة، مضيفا أنه قبل عام واحد فقط شهدنا توترًا متزايدًا في المواجهة بين الدول الغربية والدول التي لا تريد أن تتخلى عن سيادتها وتصبح مستعمرات للحضارة الغربية.
وأضاف وزير الدفاع في جمهورية بيلاروسيا، قائلا إنه لم يكن هناك رد فعل من ممثلي سلطات الدول الأوروبية على الدعوات المتكررة من بيلاروسيا لنزع فتيل الوضع، أي أن كل محاولات التماس العقل باءت بالفشل واستمر التصعيد".
وأضاف أنه تحت ستار محاربة أزمة الهجرة، تركزت أموال ثلاثة من التشكيلات البولندية الكبيرة الأربعة بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.
وشدد الجنرال على أنه "من الناحية العملية أظهر الغرب علنا استعداده لشن العدوان على بيلاروسيا".