عربي
https://sputnikarabic.ae/20221020/الدفاع-البيلاروسية-تؤكد-دخول-المواجهة-مع-الغرب-مرحلتها-الساخنة--1069275537.html
الدفاع البيلاروسية تؤكد دخول المواجهة مع الغرب مرحلتها الساخنة
الدفاع البيلاروسية تؤكد دخول المواجهة مع الغرب مرحلتها الساخنة
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي الجنرال، فيكتور خرينين، أن التوتر في المواجهة مع الغرب دخل مرحلة ساخنة. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T12:40+0000
2022-10-20T12:40+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1048286079_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_547b3b765fbe28d0b405e13cdbacb1a0.jpg
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم الخميس، تصريحات خرينين الذي أشار إلى أنه من الطبيعي أن يمر التوتر بمرحلة ساخنة، مضيفا أنه قبل عام واحد فقط شهدنا توترًا متزايدًا في المواجهة بين الدول الغربية والدول التي لا تريد أن تتخلى عن سيادتها وتصبح مستعمرات للحضارة الغربية.وأضاف وزير الدفاع في جمهورية بيلاروسيا، قائلا إنه لم يكن هناك رد فعل من ممثلي سلطات الدول الأوروبية على الدعوات المتكررة من بيلاروسيا لنزع فتيل الوضع، أي أن كل محاولات التماس العقل باءت بالفشل واستمر التصعيد".وأضاف أنه تحت ستار محاربة أزمة الهجرة، تركزت أموال ثلاثة من التشكيلات البولندية الكبيرة الأربعة بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.وشدد الجنرال على أنه "من الناحية العملية أظهر الغرب علنا ​​استعداده لشن العدوان على بيلاروسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1048286079_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0f8ff1274a51297837bb245696474917.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الدفاع البيلاروسية تؤكد دخول المواجهة مع الغرب مرحلتها الساخنة

12:40 GMT 20.10.2022
© Photo / БелТА / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين
اجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
© Photo / БелТА
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي الجنرال، فيكتور خرينين، أن التوتر في المواجهة مع الغرب دخل مرحلة ساخنة.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم الخميس، تصريحات خرينين الذي أشار إلى أنه من الطبيعي أن يمر التوتر بمرحلة ساخنة، مضيفا أنه قبل عام واحد فقط شهدنا توترًا متزايدًا في المواجهة بين الدول الغربية والدول التي لا تريد أن تتخلى عن سيادتها وتصبح مستعمرات للحضارة الغربية.
وأضاف وزير الدفاع في جمهورية بيلاروسيا، قائلا إنه لم يكن هناك رد فعل من ممثلي سلطات الدول الأوروبية على الدعوات المتكررة من بيلاروسيا لنزع فتيل الوضع، أي أن كل محاولات التماس العقل باءت بالفشل واستمر التصعيد".
وأضاف أنه تحت ستار محاربة أزمة الهجرة، تركزت أموال ثلاثة من التشكيلات البولندية الكبيرة الأربعة بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.
وشدد الجنرال على أنه "من الناحية العملية أظهر الغرب علنا ​​استعداده لشن العدوان على بيلاروسيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дорожный знак возле частично разрушенного здания автовокзала в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала