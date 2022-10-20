https://sputnikarabic.ae/20221020/تركيا-تدعو-لزيادة-التعاون-مع-الجزائر-في-مجال-الطاقة-1069257674.html
تركيا تدعو لزيادة التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة
تركيا تدعو لزيادة التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة بلاده في زيادة التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T14:08+0000
2022-10-20T14:08+0000
2022-10-20T14:08+0000
أخبار تركيا اليوم
الجزائر
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وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان عبر عن رغبته خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان إن الزعيمين ناقشا خلال الاتصال العلاقات القائمة بين أنقرة والجزائر وقضايا إقليمية.وكشف الرئيس التركي عن رغبة أنقرة في زيادة التعاون مع الجزائر في قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي.وأشاد الرئيس التركي بالمستوى الاستثنائي الذي بلغته علاقات البلدين الشقيقين، جراء الجهود المشتركة.بدورها ذكرت الرئاسة الجزائرية، أن تبون وأردوغان تناولا العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط الدولتين وقضايا تهم الشعبين الصديقين.
https://sputnikarabic.ae/20220515/تبون-يغادر-الجزائر-إلى-تركيا-1062255693.html
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أخبار تركيا اليوم, الجزائر
أخبار تركيا اليوم, الجزائر
تركيا تدعو لزيادة التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة
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عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة بلاده في زيادة التعاون مع الجزائر في مجال الطاقة.
وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان عبر عن رغبته خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال البيان إن الزعيمين ناقشا خلال الاتصال العلاقات القائمة بين أنقرة والجزائر وقضايا إقليمية.
وكشف الرئيس التركي عن رغبة أنقرة في زيادة التعاون مع الجزائر في قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي.
وأشاد الرئيس التركي بالمستوى الاستثنائي الذي بلغته علاقات البلدين الشقيقين
، جراء الجهود المشتركة.
بدورها ذكرت الرئاسة الجزائرية، أن تبون وأردوغان تناولا العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط الدولتين وقضايا تهم الشعبين الصديقين.