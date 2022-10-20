https://sputnikarabic.ae/20221020/رأس-الخس-ينتصر-على-ليز-تراس-بعد-6-أيام-فقط-فيديو--1069279197.html

"رأس الخس" ينتصر على ليز تراس بعد 6 أيام فقط... فيديو

"رأس الخس" ينتصر على ليز تراس بعد 6 أيام فقط... فيديو

بعد 6 أيام فقط على إطلاق صحيفة "The Daily Star" البريطانية، تحديا ساخرا بين رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس وبين "رأس الخس"، حول من سيصمد لفترة أطول، انتصر... 20.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-20T13:49+0000

2022-10-20T13:49+0000

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وأطلقت الصحيفة البريطانية، يوم الجمعة الماضي، التحدي الساخر، بالتزامن مع تزايد الأصوات المطالبة باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية، حيث نشرت على قناتها في "يوتيوب" تحديا تحت عنوان "هل تستمر ليز تروس لفترة أطول من الخس؟".وتساءل مقدمو البث المباشر: "هل ستظل ليز تيراس رئيسة للوزراء طوال فترة صلاحية الخس البالغة 10 أيام؟".وبعد الانتصار السريع للخس، تم قلب صورة تراس على الطاولة، بعد أن كانت معروضة بشكل طبيعي، وتم تزيين الطاولة بقطع من الفاكهة "ذات العيون".وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها.وقالت تراس، في كلمة لها، إنها "قدمت استقالتها من زعامة حزب المحافظين"، مضيفة أن "الحزب سيختار زعيما جديدا له الأسبوع المقبل".وتعتبر تراس أقل رئيسة للوزراء مكوثا في الحكم في تاريخ بريطانيا، حيث بقيت في المنصب لمدة 45 يوما فقط، وستبقى لبعض الوقت قبل تعيين خلف لها.وتعرضت إدارة تراس لانتقادات شديدة بسبب سياستها الاقتصادية التي أثبتت عدم قدرتها على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، كما أثارت مخاوف بشأن زيادة الدين العام.وأعلن عما يسمى بالميزانية المصغرة، في 23 سبتمبر/ أيلول، من قبل وزير الخزانة آنذاك كواسي كوارتنغ، الذي اضطر إلى التنحي يوم الجمعة الماضي بعد موجة غضب واسعة. ألغت الحكومة الخطة لاحقا.بعد إعلان الخطة، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، عند 4.6%، ما يعني انخفاض الطلب على سندات الدين، وانخفاض الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.054 دولار.

https://sputnikarabic.ae/20221020/زاخاروفا-تعلق-على-استقالة-رئيسة-وزراء-بريطانيا-ليز-تراس-1069276813.html

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