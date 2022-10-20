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https://sputnikarabic.ae/20221020/معلومات-عن-البندقية-الروسية-أ-كا-74-إم-1069284753.html
معلومات عن البندقية الروسية "أ كا-74 إم"
معلومات عن البندقية الروسية "أ كا-74 إم"
تضم عائلة كلاشنيكوف الروسية 16 نسخة أقدمها البندقية الشهيرة "أ كا-47" التي يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم. 20.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-20T15:38+0000
2022-10-20T15:38+0000
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وتمثل بنادق كلاشنيكوف الهجومية واحدة من أشهر البنادق المستخدمة في مهام الاقتحام بصورة أثبتت كفاءتها التي جعلت دول كبرى تحرص على تدريب قواتها الخاصة على استخدام هذا النوع من البنادق.
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انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика

معلومات عن البندقية الروسية "أ كا-74 إم"

15:38 GMT 20.10.2022
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تضم عائلة كلاشنيكوف الروسية 16 نسخة أقدمها البندقية الشهيرة "أ كا-47" التي يستخدمها أكثر من 100 جيش حول العالم.
وتمثل بنادق كلاشنيكوف الهجومية واحدة من أشهر البنادق المستخدمة في مهام الاقتحام بصورة أثبتت كفاءتها التي جعلت دول كبرى تحرص على تدريب قواتها الخاصة على استخدام هذا النوع من البنادق.
معلومات عن البندقية الروسية أ كا - 74 إم - سبوتنيك عربي
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