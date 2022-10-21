https://sputnikarabic.ae/20221021/أنصار-الله-تطالب-الأمم-المتحدة-بالبدء-في-تنفيذ-خطتها-لإفراغ-الناقلة-صافر-1069326727.html

"أنصار الله" تطالب الأمم المتحدة بالبدء في تنفيذ خطتها لإفراغ الناقلة "صافر"

"أنصار الله" تطالب الأمم المتحدة بالبدء في تنفيذ خطتها لإفراغ الناقلة "صافر"

دعت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى البدء في تنفيذ خطتها لإفراغ الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، والتي تعمل كخزان عائم لأكثر من مليون... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T16:31+0000

2022-10-21T16:31+0000

2022-10-21T16:31+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، إن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم (تابعة للجماعة)، التقت المنسق الأمني بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة ذهبي ولد سيدي محمد.وأضافت أن اللجنة أبدت "استغرابها من تأخر البدء في عملية استبدل الخزان وفقا لمذكرة التفاهم، خصوصاً بعد استيفاء الأمم المتحدة جمع الأموال اللازمة للمشروع". وأشارت إلى أن اللجنة طالبت الجانب الأممي بالإسراع في تسليم الخطة التشغيلية والمضي قدما في تنفيذ الحل.من جانبه، ذكر المنسق الأمني بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، أن التأخير كان بسبب بعض المشكلات التي واجهتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.وأشاد بـ"الدور الإيجابي لحكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة (المشكلتين من جماعة أنصار الله) في الحيلولة دون حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر".وحسب وكالة "سبأ"، أكد الجانبان أن عملية استبدال الخزان سيتم تنفيذها من مرحلة واحدة، وفقا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة في الخامس من مارس/ آذار الماضي. يأتي ذلك غداة إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساهمتها بمبلغ 5 ملايين دولار في مواجهة التهديد القائم من الناقلة "صافر".في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مرحلة الطوارئ من خطة إنقاذ الناقلة "صافر" بأكثر من 77 مليون دولار أمريكي. وأكدت أنه بالإمكان البدء في تنفيذ المرحلة متى ما تم توفير التعهدات فعليا، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى 38 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من الخطة.وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر "صافر" 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ التي تستغرق أربعة أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20220626/أكبر-كارثة-البرلمان-العربي-يحذر-من-خطورة-تأخير-إنقاذ-ناقلة-النفط-صافر-1064220410.html

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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة