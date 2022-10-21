https://sputnikarabic.ae/20221021/أوربان-يسخر-من-محاولات-المفوضية-الأوروبية-وضع-سقف-لأسعار-الغاز-الروسي-1069300096.html
أوربان يسخر من محاولات المفوضية الأوروبية وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
أوربان يسخر من محاولات المفوضية الأوروبية وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على تويتر أن نية المفوضية الأوروبية لفرض سقف لسعر الغاز الروسي شبيهة بموقف يريد فيه زائر الحانة تحديد سعر البيرة بنفسه. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T04:35+0000
2022-10-21T04:35+0000
2022-10-21T05:02+0000
المجر
فيكتور أوربان
اقتصاد
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065710372_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_11310d65a1a6cfee0af7cc886c249d97.jpg
وكتب أوربان: "اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز يشبه الذهاب إلى الحانة وإخبار النادل أنك تريد دفع نصف تكلفة البيرة الخاصة بك. لن يحدث هذا. لا يمكن للمستهلكين خفض أسعار الطاقة. فقط التنويع والمنافسة ممكنة".قبل القمة، قال أوربان إن سقف أسعار الغاز في بودابست يعني فرض حظر على الغاز، وأن الانتحار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لن يساعد أوكرانيا. وأكد السياسي أيضًا أن خطة بروكسل الأخيرة لمشتريات الغاز المشتركة تذكره بعملية الشراء المشترك للقاحات كوفيد-19 بسبب انخفاض سرعة اتخاذ القرار وارتفاع التكلفة. ووفقا له، فإن إدخال سقف على أسعار الغاز الروسي ومشتريات الطاقة لعموم أوروبا سيلغي عقود الغاز بين بودابست وموسكو، ولهذا السبب لا تدعم المجر وبعض الدول الأخرى مثل هذه الإجراءات.اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء حزمة جديدة من الإجراءات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى خفض أسعار الغاز. يُقترح، من بين أمور أخرى، تنفيذ عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي لملء مرافق التخزين بحلول شتاء 2023-2024، وكذلك لإنشاء آلية مؤقتة وقابلة للتطبيق إذا لزم الأمر للحد من أسعار مرتفعة للغاية في مركز TTF. سيتم الاتفاق على مقترحات جديدة بين دول الاتحاد الأوروبي.
المجر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المجر, فيكتور أوربان, اقتصاد
المجر, فيكتور أوربان, اقتصاد
أوربان يسخر من محاولات المفوضية الأوروبية وضع سقف لأسعار الغاز الروسي
04:35 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 05:02 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على تويتر أن نية المفوضية الأوروبية لفرض سقف لسعر الغاز الروسي شبيهة بموقف يريد فيه زائر الحانة تحديد سعر البيرة بنفسه.
وكتب أوربان: "اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز يشبه الذهاب إلى الحانة وإخبار النادل أنك تريد دفع نصف تكلفة البيرة الخاصة بك. لن يحدث هذا. لا يمكن للمستهلكين خفض أسعار الطاقة. فقط التنويع والمنافسة ممكنة".
قبل القمة، قال أوربان إن سقف أسعار الغاز في بودابست يعني فرض حظر على الغاز، وأن الانتحار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لن يساعد أوكرانيا. وأكد السياسي أيضًا أن خطة بروكسل الأخيرة لمشتريات الغاز المشتركة تذكره بعملية الشراء المشترك للقاحات كوفيد-19 بسبب انخفاض سرعة اتخاذ القرار وارتفاع التكلفة. ووفقا له، فإن إدخال سقف على أسعار الغاز الروسي ومشتريات الطاقة لعموم أوروبا سيلغي عقود الغاز بين بودابست وموسكو، ولهذا السبب لا تدعم المجر وبعض الدول الأخرى مثل هذه الإجراءات.
اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء حزمة جديدة من الإجراءات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى خفض أسعار الغاز. يُقترح، من بين أمور أخرى، تنفيذ عمليات شراء مشتركة إلزامية لـ 13.5 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي لملء مرافق التخزين بحلول شتاء 2023-2024، وكذلك لإنشاء آلية مؤقتة وقابلة للتطبيق إذا لزم الأمر للحد من أسعار مرتفعة للغاية في مركز TTF. سيتم الاتفاق على مقترحات جديدة بين دول الاتحاد الأوروبي.