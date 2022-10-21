https://sputnikarabic.ae/20221021/الجزائر-تؤكد-أن-كورونا-لم-ينته-داخلها-وعليها-الاستعداد-لأي-طارئ-1069321178.html

الجزائر تؤكد أن "كورونا" لم ينته داخلها وعليها الاستعداد لأي طارئ

الجزائر تؤكد أن "كورونا" لم ينته داخلها وعليها الاستعداد لأي طارئ

قال المدير العام لمعهد باستور الجزائري، فوزي درار، اليوم الجمعة، إن وباء كورونا "كوفيد 19" لم ينته، وبلاده تسجل يوميا حالات جديدة. 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T13:30+0000

2022-10-21T13:30+0000

2022-10-21T13:30+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

الجزائر

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fd6a5fc0f539fe2caefff51d8534af5.jpg

ونقلت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الجمعة، عن درار أن الجزائر تشهد تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، داعيا إلى الاستعداد لأي تغيّر طارئ.وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد صرح بأن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا قد انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية، وأن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا حاليا أفضل من أي وقت مضى.وأشار مدير المنظمة العالمية إلى أنه مع ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى عدة أعوام للتغلب نهائيا على فيروس كورونا، في وقت سجلت إحصائيات المنظمة حالات منخفضة في الوفيات بسبب الفيروس حول العالم، مقارنة بفترات سابقة.ولم يكتف المسؤول الدولي بذلك، بل حذر من استمرار انتشار وتغير الفيروس التاجي المستجد، مرجحا ظهور متحور منه أكثر خطورة، مشيرا إلى أنه أمام البشرية طريقا طويلة، والنفق لا يزال مظلما مع الكثير من العقبات.ويذكر أن العدد الرسمي للمصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.

https://sputnikarabic.ae/20220304/الجزائر-تشهد-تراجعا-ملحوظا-في-إصابات-كورونا-1059433774.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الجزائر, أخبار العالم العربي