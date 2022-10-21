https://sputnikarabic.ae/20221021/الجزائر-تؤكد-أن-كورونا-لم-ينته-داخلها-وعليها-الاستعداد-لأي-طارئ-1069321178.html
الجزائر تؤكد أن "كورونا" لم ينته داخلها وعليها الاستعداد لأي طارئ
الجزائر تؤكد أن "كورونا" لم ينته داخلها وعليها الاستعداد لأي طارئ
قال المدير العام لمعهد باستور الجزائري، فوزي درار، اليوم الجمعة، إن وباء كورونا "كوفيد 19" لم ينته، وبلاده تسجل يوميا حالات جديدة. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T13:30+0000
2022-10-21T13:30+0000
2022-10-21T13:30+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
الجزائر
أخبار العالم العربي
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ونقلت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الجمعة، عن درار أن الجزائر تشهد تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، داعيا إلى الاستعداد لأي تغيّر طارئ.وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد صرح بأن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا قد انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية، وأن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا حاليا أفضل من أي وقت مضى.وأشار مدير المنظمة العالمية إلى أنه مع ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى عدة أعوام للتغلب نهائيا على فيروس كورونا، في وقت سجلت إحصائيات المنظمة حالات منخفضة في الوفيات بسبب الفيروس حول العالم، مقارنة بفترات سابقة.ولم يكتف المسؤول الدولي بذلك، بل حذر من استمرار انتشار وتغير الفيروس التاجي المستجد، مرجحا ظهور متحور منه أكثر خطورة، مشيرا إلى أنه أمام البشرية طريقا طويلة، والنفق لا يزال مظلما مع الكثير من العقبات.ويذكر أن العدد الرسمي للمصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.
https://sputnikarabic.ae/20220304/الجزائر-تشهد-تراجعا-ملحوظا-في-إصابات-كورونا-1059433774.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الجزائر, أخبار العالم العربي
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الجزائر, أخبار العالم العربي
الجزائر تؤكد أن "كورونا" لم ينته داخلها وعليها الاستعداد لأي طارئ
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قال المدير العام لمعهد باستور الجزائري، فوزي درار، اليوم الجمعة، إن وباء كورونا "كوفيد 19" لم ينته، وبلاده تسجل يوميا حالات جديدة.
ونقلت صحيفة
"النهار"، مساء اليوم الجمعة، عن درار أن الجزائر تشهد تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، داعيا إلى الاستعداد لأي تغيّر طارئ.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد صرح بأن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا
قد انخفض كثيرا خلال الفترة الماضية، وأن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا حاليا أفضل من أي وقت مضى.
وأشار مدير المنظمة العالمية إلى أنه مع ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى عدة أعوام للتغلب نهائيا على فيروس كورونا، في وقت سجلت إحصائيات المنظمة حالات منخفضة في الوفيات بسبب الفيروس حول العالم، مقارنة بفترات سابقة.
ولم يكتف المسؤول الدولي
بذلك، بل حذر من استمرار انتشار وتغير الفيروس التاجي المستجد، مرجحا ظهور متحور منه أكثر خطورة، مشيرا إلى أنه أمام البشرية طريقا طويلة، والنفق لا يزال مظلما مع الكثير من العقبات.
ويذكر أن العدد الرسمي للمصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ حتى الآن 613 مليون شخص توفي منهم 6.5 مليون.