https://sputnikarabic.ae/20221021/الحكومة-المصرية-تناشد-مواطنيها-للحصول-على-لقاح-كورونا-والأنفلونزا-1069306662.html
الحكومة المصرية تناشد مواطنيها للحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا
الحكومة المصرية تناشد مواطنيها للحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا
ناشد حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، المواطنين للحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T07:43+0000
2022-10-21T07:43+0000
2022-10-21T07:43+0000
أخبار العالم العربي
مصر
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104496/55/1044965530_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_7e3582c9e091694b23f3a3b69d565255.jpg
ونقلت صحيفة اليوم السابع، صباح اليوم الجمعة، عن حسام حسني أن لقاحات الأنفلونزا وكورونا متوفرة بمراكز اللقاحات على مستوى المحافظات المصرية، داعيا المواطنين للحصول على اللقاحات اللازمة لحمايتهم من العدوى وتقليل المضاعفات الناتجة حال التعرض للإصابة.وأوضح المسؤول المصري أن نسب التلقيح بفاكسين كورونا ارتفعت بشكل كبير وهناك إقبال من المواطنين على التطعيم، والجرعات التنشيطية مهمة لمواجهة العدوى مشيرا إلى أن البروتوكول العلاجى يحقق نسب شفاء تتخطى الـ 98%.وأفاد حسام حسني بأن عمليات رصد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مستمرة وليس منها أي خطورة، وقال:وشدد المسؤول المصري على أن حالات كورونا في بلاده قليلة جدا، والغالبية العظمى تعانى من أعراض خفيفة، مثل أمراض البرد العادية أو الزكام أو الانفلونزا، مؤكدا أن هناك وفرة كبيرة في لقاحات كورونا، ووزارة الصحة المصرية بدأت تطعيم المراهقين من سن 12- 17 عاما.وأشار حسام حسني إلى أن كورونا أصبح ضعيفا جدا، وأعراض الفيروس بسيطة جدا وتشابه أعراض البرد أو الزكام أو الانفلونزا، والحملات الطبية التي قامت بها الدولة المصرية للوقاية من الفيروس، قد قلصت من أعداد المصابين بكورونا.
https://sputnikarabic.ae/20211223/الحكومة-المصرية-98--من-وفيات-كورونا-في-مصر-لم-يتلقوا-اللقاح-1054506497.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104496/55/1044965530_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_de2ffa9884420c5a6e966eec716f49c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, مصر, فيروس كورونا
أخبار العالم العربي, مصر, فيروس كورونا
الحكومة المصرية تناشد مواطنيها للحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا
تابعنا عبر
ناشد حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، المواطنين للحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا.
ونقلت صحيفة
اليوم السابع، صباح اليوم الجمعة، عن حسام حسني أن لقاحات الأنفلونزا وكورونا متوفرة بمراكز اللقاحات على مستوى المحافظات المصرية، داعيا المواطنين للحصول على اللقاحات اللازمة لحمايتهم من العدوى وتقليل المضاعفات الناتجة حال التعرض للإصابة.
23 ديسمبر 2021, 22:25 GMT
وأوضح المسؤول المصري أن نسب التلقيح بفاكسين كورونا ارتفعت بشكل كبير وهناك إقبال من المواطنين على التطعيم، والجرعات التنشيطية مهمة لمواجهة العدوى مشيرا إلى أن البروتوكول العلاجى يحقق نسب شفاء تتخطى الـ 98%.
وأفاد حسام حسني بأن عمليات رصد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مستمرة وليس منها أي خطورة، وقال:
لا نستطيع القول بأن كورونا انتهت ولكن ما زالت موجودة والإصابات مرشحة للزيادة حال عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية وأهمها الحرص على تناول اللقاح وجرعاته التنشيطية.
وشدد المسؤول المصري على أن حالات كورونا في بلاده قليلة جدا، والغالبية العظمى تعانى من أعراض خفيفة، مثل أمراض البرد العادية أو الزكام أو الانفلونزا، مؤكدا أن هناك وفرة كبيرة في لقاحات كورونا
، ووزارة الصحة المصرية بدأت تطعيم المراهقين من سن 12- 17 عاما.
وأشار حسام حسني إلى أن كورونا أصبح ضعيفا جدا، وأعراض الفيروس بسيطة جدا وتشابه أعراض البرد أو الزكام أو الانفلونزا، والحملات الطبية التي قامت بها الدولة المصرية للوقاية من الفيروس، قد قلصت من أعداد المصابين بكورونا.