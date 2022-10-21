https://sputnikarabic.ae/20221021/الحكومة-المصرية-تناشد-مواطنيها-للحصول-على-لقاح-كورونا-والأنفلونزا-1069306662.html

الحكومة المصرية تناشد مواطنيها للحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا

الحكومة المصرية تناشد مواطنيها للحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا

ناشد حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، المواطنين للحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا. 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T07:43+0000

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2022-10-21T07:43+0000

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فيروس كورونا

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ونقلت صحيفة اليوم السابع، صباح اليوم الجمعة، عن حسام حسني أن لقاحات الأنفلونزا وكورونا متوفرة بمراكز اللقاحات على مستوى المحافظات المصرية، داعيا المواطنين للحصول على اللقاحات اللازمة لحمايتهم من العدوى وتقليل المضاعفات الناتجة حال التعرض للإصابة.وأوضح المسؤول المصري أن نسب التلقيح بفاكسين كورونا ارتفعت بشكل كبير وهناك إقبال من المواطنين على التطعيم، والجرعات التنشيطية مهمة لمواجهة العدوى مشيرا إلى أن البروتوكول العلاجى يحقق نسب شفاء تتخطى الـ 98%.وأفاد حسام حسني بأن عمليات رصد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مستمرة وليس منها أي خطورة، وقال:وشدد المسؤول المصري على أن حالات كورونا في بلاده قليلة جدا، والغالبية العظمى تعانى من أعراض خفيفة، مثل أمراض البرد العادية أو الزكام أو الانفلونزا، مؤكدا أن هناك وفرة كبيرة في لقاحات كورونا، ووزارة الصحة المصرية بدأت تطعيم المراهقين من سن 12- 17 عاما.وأشار حسام حسني إلى أن كورونا أصبح ضعيفا جدا، وأعراض الفيروس بسيطة جدا وتشابه أعراض البرد أو الزكام أو الانفلونزا، والحملات الطبية التي قامت بها الدولة المصرية للوقاية من الفيروس، قد قلصت من أعداد المصابين بكورونا.

https://sputnikarabic.ae/20211223/الحكومة-المصرية-98--من-وفيات-كورونا-في-مصر-لم-يتلقوا-اللقاح-1054506497.html

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