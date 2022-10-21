https://sputnikarabic.ae/20221021/السعودية-والصين-يتفقان-على-التعاون-للمحافظة-على-استقرار-سوق-البترول-العالمية-1069317573.html
السعودية والصين يتفقان على التعاون للمحافظة على استقرار سوق البترول العالمية
السعودية والصين يتفقان على التعاون للمحافظة على استقرار سوق البترول العالمية
أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية على حرصهما للمحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال، وتعزيز التعاون... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T12:37+0000
2022-10-21T12:37+0000
2022-10-21T12:37+0000
السعودية
الصين
اقتصاد
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ووفقا لصحيفة "عكاظ"، جاء ذلك خلال مكالمة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبر الاتصال المرئي بمسؤول الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية جانغ جيان هوا، اليوم الجمعة.وخلال المكالمة، أشار الطرفان إلى أهمية أن تتبادل الصين والسعودية، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً، الآراء باستمرار في هذا الصدد.وبحث الجانبين التعاون والاستثمار المشترك في دول مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع السعودية المميز بين 3 قارات.واتفقا أيضا على التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية، وأكدا أهمية التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير.كما شددا على أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار لسوق البترول التي تواجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة، منوهين بأن السعودية تظل شريك ومصدر موثوق لإمدادات البترول الخام للصين.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الخارجية-الصينية-العلاقات-مع-السعودية-نمت-بقوة-في-السنوات-الأخيرة-1066439201.html
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السعودية, الصين, اقتصاد
السعودية والصين يتفقان على التعاون للمحافظة على استقرار سوق البترول العالمية
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أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية على حرصهما للمحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية.
ووفقا لصحيفة
"عكاظ"، جاء ذلك خلال مكالمة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبر الاتصال المرئي بمسؤول الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية جانغ جيان هوا، اليوم الجمعة.
وخلال المكالمة، أشار الطرفان إلى أهمية أن تتبادل الصين والسعودية
، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً، الآراء باستمرار في هذا الصدد.
وبحث الجانبين التعاون والاستثمار المشترك في دول مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع السعودية المميز بين 3 قارات.
واتفقا أيضا على التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية،
وأكدا أهمية التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين
النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير.
كما شددا على أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار لسوق البترول التي تواجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة، منوهين بأن السعودية تظل شريك ومصدر موثوق لإمدادات البترول الخام للصين.