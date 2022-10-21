https://sputnikarabic.ae/20221021/بيسكوف-بوتين-يفضل-تجربة-الأسلحة-الجديدة-بنفسه-1069312578.html
بيسكوف: بوتين يفضل تجربة الأسلحة الجديدة بنفسه
بيسكوف: بوتين يفضل تجربة الأسلحة الجديدة بنفسه
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمل السلاح كثيرًا، وهذه ممارسة عادية، غالبًا ما يفضل تجربة الأسلحة الجديدة... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T10:09+0000
2022-10-21T10:09+0000
2022-10-21T10:09+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين، حول ما إذا كان حمل بوتين السلاح مرتبطًا بالعملية العسكرية الخاصة: "لا أعتقد أن هذا مرتبط بالعملية العسكرية، خاصة وأن بوتين حمل السلاح ليس فقط مرتين، ولكن كثيرا من المرات، هذه ممارسة طبيعية تمامًا. هو نفسه يفضل تجربة بعض النماذج الجديدة، تم تقديمها له مرارًا وتكرارًا".وكان بوتين قام بزيارة أحد ساحات التدريب في ريازان في يوم سابق، حيث يتم تدريب المستدعين، إذ قام بفحص قضايا التنسيق القتالي للوحدات ومدى استعداد الأفراد المعبئين لأداء المهام في مناطق العملية الخاصة، كما أطلق النار من بندقية القنص دراغونوف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف: بوتين يفضل تجربة الأسلحة الجديدة بنفسه
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمل السلاح كثيرًا، وهذه ممارسة عادية، غالبًا ما يفضل تجربة الأسلحة الجديدة بنفسه.
وقال بيسكوف، ردًا على أسئلة الصحفيين، حول ما إذا كان حمل بوتين السلاح مرتبطًا بالعملية العسكرية الخاصة: "لا أعتقد أن هذا مرتبط بالعملية العسكرية، خاصة وأن بوتين حمل السلاح ليس فقط مرتين، ولكن كثيرا من المرات، هذه ممارسة طبيعية تمامًا. هو نفسه يفضل تجربة بعض النماذج الجديدة، تم تقديمها له مرارًا وتكرارًا".
وكان بوتين قام بزيارة أحد ساحات التدريب في ريازان في يوم سابق، حيث يتم تدريب المستدعين، إذ قام بفحص قضايا التنسيق القتالي للوحدات ومدى استعداد الأفراد المعبئين لأداء المهام في مناطق العملية الخاصة، كما أطلق النار من بندقية القنص دراغونوف.