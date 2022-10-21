https://sputnikarabic.ae/20221021/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يدعمون-الشراء-المشترك-للغاز-وآلية-تصحيح-السوق-1069299940.html
قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون الشراء المشترك للغاز وآلية تصحيح السوق
قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون الشراء المشترك للغاز وآلية تصحيح السوق
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الجمعة، إن قادة الاتحاد الأوروبي أيدوا فكرة الشراء المشترك للغاز وإنشاء آلية لتصحيح السوق "للحد من... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T04:11+0000
2022-10-21T04:11+0000
2022-10-21T04:11+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
اسعار النفط
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موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير لين في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من اجتماع المجلس الأوروبي: "أيد القادة هنا إلى حد كبير فكرة السماح لشركات الشراء المشترك ببناء كونسورتيوم والعمل معا وتوحيد الجهود من أجل زيادة قوتنا السوقية المشتركة للطلب على الغاز".وأضافت أن "هناك عنصرا ملزما واحدا فيه"، ولا سيما لتجميع كمية معينة من الغاز للشراء المشترك.وقالت فون دير لين: "سننشئ آلية لتصحيح السوق بالضبط للحد من نوبات أسعار الغاز المفرطة...وسنعمل هنا مع وزراء الطاقة لتقديم اقتراح قانوني لتفعيل آلية تصحيح السوق هذه".كما دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى "تقديم قرارات ملموسة على وجه السرعة" بشأن "إطار مؤقت للاتحاد الأوروبي للحد من سعر الغاز في توليد الكهرباء"، وفقا لاستنتاجات المجلس الأوروبي بشأن الطاقة والاقتصاد.وكشفت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء عن مجموعة من المقترحات التي قد تتطلب من الدول الأعضاء شراء الغاز عبر آلية شراء مشتركة لتجنب المنافسة الداخلية على الموارد الشحيحة.وفي اليوم التالي، قال ميشيل إن عددا كبيرا من دول الاتحاد الأوروبي تدعم فرض قيود على أسعار الغاز داخل الكتلة.هذا وتعقد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر. وبصرف النظر عن قضايا الطاقة، من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات مع الصين، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إمكانية إدخال سقف سعري لإمدادات الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20221021/المجلس-الأوروبي-يتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-مكافحة-أزمة-الطاقة-1069299543.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اسعار النفط
أخبار الاتحاد الأوروبي, اسعار النفط
قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون الشراء المشترك للغاز وآلية تصحيح السوق
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الجمعة، إن قادة الاتحاد الأوروبي أيدوا فكرة الشراء المشترك للغاز وإنشاء آلية لتصحيح السوق "للحد من نوبات ارتفاع أسعار الغاز المفرطة".
موسكو - سبوتنيك
. وقالت فون دير لين في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من اجتماع المجلس الأوروبي: "أيد القادة هنا إلى حد كبير فكرة السماح لشركات الشراء المشترك ببناء كونسورتيوم والعمل معا وتوحيد الجهود من أجل زيادة قوتنا السوقية المشتركة للطلب على الغاز".
وأضافت أن "هناك عنصرا ملزما واحدا فيه"، ولا سيما لتجميع كمية معينة من الغاز للشراء المشترك.
وقالت فون دير لين: "سننشئ آلية لتصحيح السوق بالضبط للحد من نوبات أسعار الغاز المفرطة...وسنعمل هنا مع وزراء الطاقة لتقديم اقتراح قانوني لتفعيل آلية تصحيح السوق هذه".
كما دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى "تقديم قرارات ملموسة على وجه السرعة" بشأن "إطار مؤقت للاتحاد الأوروبي للحد من سعر الغاز في توليد الكهرباء"، وفقا لاستنتاجات المجلس الأوروبي بشأن الطاقة والاقتصاد.
وكشفت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء عن مجموعة من المقترحات التي قد تتطلب من الدول الأعضاء شراء الغاز عبر آلية شراء مشتركة لتجنب المنافسة الداخلية على الموارد الشحيحة.
وفي اليوم التالي، قال ميشيل إن عددا كبيرا من دول الاتحاد الأوروبي تدعم فرض قيود على أسعار الغاز داخل الكتلة.
هذا وتعقد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل
في الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر. وبصرف النظر عن قضايا الطاقة، من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات مع الصين، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إمكانية إدخال سقف سعري لإمدادات الغاز.