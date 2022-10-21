https://sputnikarabic.ae/20221021/المجلس-الأوروبي-يتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-مكافحة-أزمة-الطاقة-1069299543.html
المجلس الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة
المجلس الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة، والاتفاق على العمل لاستقرار أسعار الطاقة. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T00:59+0000
2022-10-21T00:59+0000
2022-10-21T01:08+0000
المجلس الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ميشيل على تويتر، "لقد توصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن الطاقة. تسود الوحدة والتضامن بهذا الصدد. لقد تم الاتفاق على العمل واتخاذ إجراءات لاحتواء أسعار الطاقة للأسر والشركات".وأمس الخميس، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بشكل طفيف عند افتتاح التداول، لتصل إلى 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة
00:59 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 01:08 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة، والاتفاق على العمل لاستقرار أسعار الطاقة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب ميشيل على تويتر، "لقد توصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن الطاقة. تسود الوحدة والتضامن بهذا الصدد. لقد تم الاتفاق على العمل واتخاذ إجراءات لاحتواء أسعار الطاقة للأسر والشركات".
وأمس الخميس، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بشكل طفيف عند افتتاح التداول
، لتصل إلى 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.