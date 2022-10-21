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المجلس الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة
المجلس الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة
أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة، والاتفاق على العمل لاستقرار أسعار الطاقة. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
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المجلس الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ميشيل على تويتر، "لقد توصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن الطاقة. تسود الوحدة والتضامن بهذا الصدد. لقد تم الاتفاق على العمل واتخاذ إجراءات لاحتواء أسعار الطاقة للأسر والشركات".وأمس الخميس، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بشكل طفيف عند افتتاح التداول، لتصل إلى 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.
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المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي

المجلس الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة

00:59 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 01:08 GMT 21.10.2022)
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل
 رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة، والاتفاق على العمل لاستقرار أسعار الطاقة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ميشيل على تويتر، "لقد توصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن الطاقة. تسود الوحدة والتضامن بهذا الصدد. لقد تم الاتفاق على العمل واتخاذ إجراءات لاحتواء أسعار الطاقة للأسر والشركات".
وأمس الخميس، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بشكل طفيف عند افتتاح التداول، لتصل إلى 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.
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