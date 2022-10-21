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https://sputnikarabic.ae/20221021/محمد-بن-سلمان-يعلن-إقامة-النسخة-الثانية-من-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مصر-1069313196.html
محمد بن سلمان يعلن إقامة النسخة الثانية من مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مصر
محمد بن سلمان يعلن إقامة النسخة الثانية من مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مصر
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إقامة النسخة الثانية من مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مدينة شرم الشيخ بمصر يوم 7 نوفمبر المقبل. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T10:46+0000
2022-10-21T10:46+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، سيقام كذلك "منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ المصرية تحت شعار: "من الطموح إلى العمل" بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27).وأضاف أن ذلك يأتي إيمانا من السعودية ومصر بأهمية العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.وستسلط النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي.كما ستجمع النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من المتحدثين والخبراء وقادة الفكر لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلنت عنها المملكة سابقاً لمواجهة التغير المناخي.وكان ولي العهد السعودي قد أطلق هاتين المبادرتين، العام الماضي، وفق رؤية المملكة 2030.وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.وتسهم هذه المستهدفات الوطنية في تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-البيئة-المصرية-مؤتمري-كوب-27-و28-نقلة-في-الدور-العربي-بملف-المناخ-1068903645.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي

محمد بن سلمان يعلن إقامة النسخة الثانية من مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مصر

10:46 GMT 21.10.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إقامة النسخة الثانية من مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مدينة شرم الشيخ بمصر يوم 7 نوفمبر المقبل.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، سيقام كذلك "منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ المصرية تحت شعار: "من الطموح إلى العمل" بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27).
وقال ولي العهد السعودي "أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على استضافة الحدثين على أراضي جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا العام، تزامناً مع انعقاد (COP27)".
وأضاف أن ذلك يأتي إيمانا من السعودية ومصر بأهمية العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وستسلط النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي.
كما ستجمع النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من المتحدثين والخبراء وقادة الفكر لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلنت عنها المملكة سابقاً لمواجهة التغير المناخي.
شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
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وكان ولي العهد السعودي قد أطلق هاتين المبادرتين، العام الماضي، وفق رؤية المملكة 2030.
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
وتسهم هذه المستهدفات الوطنية في تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.
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