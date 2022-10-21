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مصر تستضيف الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز
مصر تستضيف الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الاجتماع الوزاري الـ 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي سيعقد خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 11 دولة عضوا... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T10:14+0000
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وأكدت وزارة البترول في بيان اليوم الجمعة، حرص مصر على إقامة حوار عالمي بنّاء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلي المهم للغاز الطبيعي في مرحلة التحول الطاقي باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ومصدرا متوفرا للطاقة بتكلفة ملائمة.ووفقا للبيان، يشارك كأعضاء دائمين كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباغو وفنزويلا.كما يشارك بصفة مراقب كل من أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزامبيق والنرويج وبيرو والإمارات.وأشار البيان إلى أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع الدول الأعضاء وتحقيق نتائج مثمرة من هذا الاجتماع.يذكر أنه تم إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز عام 2001، وفى عام 2008 تحول إلى منظمة حكومية دولية مقرها الدوحة بدولة قطر.
https://sputnikarabic.ae/20220619/سامح-شكري-مصر-تعمل-على-أن-تصبح-مركزا-إقليميا-لتداول-الغاز-الطبيعي-1063885785.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

مصر تستضيف الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز

10:14 GMT 21.10.2022
© Depositphotos.com / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Depositphotos.com / Alex1-3
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تستضيف العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الاجتماع الوزاري الـ 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي سيعقد خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 11 دولة عضوا و8 دول بصفة مراقبين.
وأكدت وزارة البترول في بيان اليوم الجمعة، حرص مصر على إقامة حوار عالمي بنّاء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلي المهم للغاز الطبيعي في مرحلة التحول الطاقي باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ومصدرا متوفرا للطاقة بتكلفة ملائمة.
ووفقا للبيان، يشارك كأعضاء دائمين كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباغو وفنزويلا.
كما يشارك بصفة مراقب كل من أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزامبيق والنرويج وبيرو والإمارات.
وتُمثل هذه الدول مجتمعة حوالى 72% من إجمالى الاحتياطى العالمى المؤكد من الغاز الطبيعى و55% من الصادرات عبر خطوط الأنابيب و50% من صادرات الغاز المسال.
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وأشار البيان إلى أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون المثمر مع الدول الأعضاء وتحقيق نتائج مثمرة من هذا الاجتماع.
يذكر أنه تم إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز عام 2001، وفى عام 2008 تحول إلى منظمة حكومية دولية مقرها الدوحة بدولة قطر.
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