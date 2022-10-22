https://sputnikarabic.ae/20221022/أوزبكستان-تعلن-إصابة-16-شخصا-إثر-انفجار-في-مستودع-تابع-لوزارة-الدفاع-فيديو-1069339228.html
أوزبكستان تعلن إصابة 16 شخصا إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع... فيديو
أوزبكستان تعلن إصابة 16 شخصا إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع... فيديو
أعلنت وزارة الصحة الأوزبكستانية، اليوم السبت، إصابة 16 شخصا على الأقل إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع في ولاية سيرداريا وسط البلاد. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T08:40+0000
2022-10-22T08:40+0000
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وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم نقل 12 من المصابين إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية على الفور لجميع الضحايا".وأكدت أنه "لا يوجد أحد من المصابين في حالة حرجة".وكانت وزارة الدفاع الأوزبكستانية، قد أعلنت صباح اليوم وقوع انفجار في مستودع تابع لها، في ولاية سيرداريا، وسط البلاد، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.وصرح ممثل عن الوزارة لوكالة "سبوتنيك" بأنه "تم إخماد الحريق في المستودع"، مضيفا "في الوقت الحالي، الوضع [في المستودع] مستقر، والخطر زال".
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أخبار أوزبكستان الآن, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوزبكستان الآن, العالم, أخبار العالم الآن
أوزبكستان تعلن إصابة 16 شخصا إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع... فيديو
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أعلنت وزارة الصحة الأوزبكستانية، اليوم السبت، إصابة 16 شخصا على الأقل إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع في ولاية سيرداريا وسط البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم نقل 12 من المصابين إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية على الفور لجميع الضحايا".
وأكدت أنه "لا يوجد أحد من المصابين في حالة حرجة".
وكانت وزارة الدفاع الأوزبكستانية، قد أعلنت صباح اليوم وقوع انفجار في مستودع
تابع لها، في ولاية سيرداريا، وسط البلاد، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.
وصرح ممثل عن الوزارة لوكالة "سبوتنيك
" بأنه "تم إخماد الحريق في المستودع"، مضيفا "في الوقت الحالي، الوضع [في المستودع] مستقر، والخطر زال".