عربي
https://sputnikarabic.ae/20221022/أوزبكستان-تعلن-إصابة-16-شخصا-إثر-انفجار-في-مستودع-تابع-لوزارة-الدفاع-فيديو-1069339228.html
أوزبكستان تعلن إصابة 16 شخصا إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع... فيديو
أوزبكستان تعلن إصابة 16 شخصا إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع... فيديو
أعلنت وزارة الصحة الأوزبكستانية، اليوم السبت، إصابة 16 شخصا على الأقل إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع في ولاية سيرداريا وسط البلاد. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T08:40+0000
2022-10-22T08:40+0000
أخبار أوزبكستان الآن
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1046382528_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48cf7f8d291a9ed12bb8303e78b43efc.jpg
وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم نقل 12 من المصابين إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية على الفور لجميع الضحايا".وأكدت أنه "لا يوجد أحد من المصابين في حالة حرجة".وكانت وزارة الدفاع الأوزبكستانية، قد أعلنت صباح اليوم وقوع انفجار في مستودع تابع لها، في ولاية سيرداريا، وسط البلاد، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.وصرح ممثل عن الوزارة لوكالة "سبوتنيك" بأنه "تم إخماد الحريق في المستودع"، مضيفا "في الوقت الحالي، الوضع [في المستودع] مستقر، والخطر زال".
أخبار أوزبكستان الآن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1046382528_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_728320955d0df3a071b27eea116fc50a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوزبكستان الآن, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوزبكستان الآن, العالم, أخبار العالم الآن

أوزبكستان تعلن إصابة 16 شخصا إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع... فيديو

08:40 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة "درب الاستطلاع" من مسابقة "المتميزون في الاستخبارات العسكرية" في إطار الألعاب العسكرية الدولية "أرمي 2020" (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا
عناصر القوات المسلحة من أوزبكستان خلال اجتياز مرحلة درب الاستطلاع من مسابقة المتميزون في الاستخبارات العسكرية في إطار الألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020)، في قاعدة التدريب العسكري التابعة لمعهد نوفوسيبيريك للقيادة العسكرية العليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة الأوزبكستانية، اليوم السبت، إصابة 16 شخصا على الأقل إثر انفجار في مستودع تابع لوزارة الدفاع في ولاية سيرداريا وسط البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم نقل 12 من المصابين إلى المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية على الفور لجميع الضحايا".
وأكدت أنه "لا يوجد أحد من المصابين في حالة حرجة".
وكانت وزارة الدفاع الأوزبكستانية، قد أعلنت صباح اليوم وقوع انفجار في مستودع تابع لها، في ولاية سيرداريا، وسط البلاد، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.
وصرح ممثل عن الوزارة لوكالة "سبوتنيك" بأنه "تم إخماد الحريق في المستودع"، مضيفا "في الوقت الحالي، الوضع [في المستودع] مستقر، والخطر زال".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала