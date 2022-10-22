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انفجار مستودع في أوزبكستان تابع لوزارة الدفاع.. فيديو
انفجار مستودع في أوزبكستان تابع لوزارة الدفاع.. فيديو
قالت وزارة الدفاع في أوزباكستان، اليوم السبت، إن انفجارا وقع في مستودع تابع لها بمنطقة سيرداريا في البلاد، ولم يسقط ضحايا أو جرحى. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T03:23+0000
2022-10-22T04:44+0000
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وقالت الوزارة عبر حسابها بتطبيق تلغرام، "في 22 أكتوبر، الساعة 04.55 (23:55 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) ، وقع انفجار في مستودع وزارة الدفاع في قرية مالك في منطقة سيرداريا، ولم يسقط ضحايا أو جرحى".وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق جار.وقال ممثل عن وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم إخماد الحريق في المستودع.وأضاف الممثل صباح يوم السبت، "في الوقت الحالي، الوضع (في المستودع) مستقر، زال الخطر".
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أخبار أوزبكستان الآن
أخبار أوزبكستان الآن

انفجار مستودع في أوزبكستان تابع لوزارة الدفاع.. فيديو

03:23 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 04:44 GMT 22.10.2022)
© Photo / Ljuba brank قصر آق سراي وتمثال تيمور في مدينة سمرقند، أوزبكستان
قصر آق سراي وتمثال تيمور في مدينة سمرقند، أوزبكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Photo / Ljuba brank
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قالت وزارة الدفاع في أوزباكستان، اليوم السبت، إن انفجارا وقع في مستودع تابع لها بمنطقة سيرداريا في البلاد، ولم يسقط ضحايا أو جرحى.
وقالت الوزارة عبر حسابها بتطبيق تلغرام، "في 22 أكتوبر، الساعة 04.55 (23:55 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) ، وقع انفجار في مستودع وزارة الدفاع في قرية مالك في منطقة سيرداريا، ولم يسقط ضحايا أو جرحى".
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق جار.
وقال ممثل عن وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم إخماد الحريق في المستودع.
وأضاف الممثل صباح يوم السبت، "في الوقت الحالي، الوضع (في المستودع) مستقر، زال الخطر".
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