https://sputnikarabic.ae/20221022/إصابة-11-شخصا-جراء-قصف-مدينة-شيبيكينو-في-بيلغورود-1069343538.html
إصابة 11 شخصا جراء القصف الأوكراني لمدينة شيبيكينو في بيلغورود
إصابة 11 شخصا جراء القصف الأوكراني لمدينة شيبيكينو في بيلغورود
قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إن 11 شخصا أصيبوا بجروح جراء قصف من الجانب الأوكراني لمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T11:00+0000
2022-10-22T11:00+0000
2022-10-22T12:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "توضيح بشأن الضحايا: 11 شخصا، أربعة منهم في حالة خطيرة. تم نقلهم جميعا إلى المستشفى المركزي الإقليمي. يتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".وقال الحاكم في وقت لاحق إن شخصين قتلا في مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود خلال القصف الأوكراني، مضيفا: "وفقا لبيانات مؤكدة من وزارة حالات الطوارئ، توفي شخصان بين المدنيين".كما أكد الحاكم أن نحو 15 ألف شخص تُركوا دون مياه وكهرباء جراء القصف الأوكراني.وتابع أن "إزالة آثار القصف وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ستتطلبان 5-6 ساعات".وأكدت لجنة التحقيق الفيدرالية أنه بحسب المعطيات الأولية، فإن أحد القتلى، هو قاصر.وكتبت على تلغرام: "بحسب معطيات أولية، بعد قصف مدينة شيبكينو بمقاطعة بيلغورود، قتل شخصان أحدهما قاصر وكان هناك جرحى".وفي وقت سابق، أبلغ عن خمسة ضحايا جراء القصف على شيبيكينو اليوم السبت.كما ألحق القصف أضرارا بمواقع مدنية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إصابة 11 شخصا جراء القصف الأوكراني لمدينة شيبيكينو في بيلغورود
11:00 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 22.10.2022) تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إن 11 شخصا أصيبوا بجروح جراء قصف من الجانب الأوكراني لمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود.
وكتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "توضيح بشأن الضحايا: 11 شخصا، أربعة منهم في حالة خطيرة. تم نقلهم جميعا إلى المستشفى المركزي الإقليمي. يتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".
وقال الحاكم في وقت لاحق إن شخصين قتلا في مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود خلال القصف الأوكراني، مضيفا: "وفقا لبيانات مؤكدة من وزارة حالات الطوارئ، توفي شخصان بين المدنيين".
كما أكد الحاكم أن نحو 15 ألف شخص تُركوا دون مياه وكهرباء جراء القصف الأوكراني.
وتابع أن "إزالة آثار القصف وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية ستتطلبان 5-6 ساعات".
وأكدت لجنة التحقيق الفيدرالية أنه بحسب المعطيات الأولية، فإن أحد القتلى، هو قاصر.
وكتبت على تلغرام: "بحسب معطيات أولية، بعد قصف مدينة شيبكينو بمقاطعة بيلغورود، قتل شخصان أحدهما قاصر وكان هناك جرحى".
وفي وقت سابق، أبلغ عن خمسة ضحايا جراء القصف على شيبيكينو اليوم السبت.
كما ألحق القصف أضرارا بمواقع مدنية.