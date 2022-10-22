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https://sputnikarabic.ae/20221022/استطلاع-يؤكد-أن-أكثر-من-80-من-الروس-يثقون-ببوتين-1069334846.html
استطلاع يؤكد أن أكثر من 80% من الروس يثقون بالرئيس بوتين
استطلاع يؤكد أن أكثر من 80% من الروس يثقون بالرئيس بوتين
عبر أكثر من 80% من الروس عن ثقتهم في الرئيس فلاديمير بوتين، بينما وافق أكثر من 70% على أدائه، بحسب استطلاع جديد أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T02:44+0000
2022-10-22T02:46+0000
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
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وقال أكثر من 80% من المستطلعين، إنهم يثقون بفلاديمير بوتين، بينما قال 77% إنهم يوافقون على أدائه.أعرب 16% فقط من المستطلعين عن عدم الثقة في الزعيم الروسي.تم إجراء مسح مركز أبحاث الرأي العام الروسي بين 10 أكتوبر و16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بين 1600 مواطن روسي فوق سن 18 عامًا.في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام ومقرها موسكو في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر أن 80% من الروس قيموا أداء بوتين بشكل إيجابي و78% أعربوا عن ثقتهم في الزعيم الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220923/استطلاع-نحو-80-من-مواطني-روسيا-الاتحادية-يثقون-بالرئيس-بوتين-1068147120.html
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فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم

استطلاع يؤكد أن أكثر من 80% من الروس يثقون بالرئيس بوتين

02:44 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 02:46 GMT 22.10.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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عبر أكثر من 80% من الروس عن ثقتهم في الرئيس فلاديمير بوتين، بينما وافق أكثر من 70% على أدائه، بحسب استطلاع جديد أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي.
وقال أكثر من 80% من المستطلعين، إنهم يثقون بفلاديمير بوتين، بينما قال 77% إنهم يوافقون على أدائه.
أعرب 16% فقط من المستطلعين عن عدم الثقة في الزعيم الروسي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
استطلاع: نحو 80% من مواطني روسيا الاتحادية يثقون بالرئيس بوتين
23 سبتمبر, 14:16 GMT
تم إجراء مسح مركز أبحاث الرأي العام الروسي بين 10 أكتوبر و16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بين 1600 مواطن روسي فوق سن 18 عامًا.
في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام ومقرها موسكو في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر أن 80% من الروس قيموا أداء بوتين بشكل إيجابي و78% أعربوا عن ثقتهم في الزعيم الروسي.
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