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https://sputnikarabic.ae/20221022/الجزائريون-يؤدون-صلاة-الاستسقاء-1069351665.html
الجزائريون يؤدون صلاة "الاستسقاء"
الجزائريون يؤدون صلاة "الاستسقاء"
أقام الجزائريون، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء تضرّعًا لله وطلبا بنزول الأمطار التي عرفت شحا في الفترة الأخيرة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T15:38+0000
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الجزائر
أخبار العالم العربي
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وأفادت صحيفة "الخبر"، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية قد دعت، الخميس الماضي، في بيان لها الأئمة إلى إقامة صلاة "الاستسقاء"، صباح اليوم السبت، بسبب تأخر سقوط الأمطار عبر معظم أنحاء البلاد.وأكدت الصحيفة أنه أقيمت، فعليا، في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، صلاة الاستسقاء عبر جميع مساجد الوطن، بناء على بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.وكانت الوزارة الجزائرية قد دعت إلى التنسيق مع الولاة ومختلف السلطات المحلية المعنية من أجل تقدير إقامة الصلاة من عدمه.يذكر أن صلاة الاستسقاء، هي جزء من الدين الإسلامي، يصلي فيها المسلمون إذا انقطع الغيث وقلّ المطر ويصبح الناس معرضين لخطر الجفاف.
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الجزائر, أخبار العالم العربي
الجزائر, أخبار العالم العربي

الجزائريون يؤدون صلاة "الاستسقاء"

15:38 GMT 22.10.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanفلسطينيون خلال صلاة الجمعة الأولى في رمضان في حرم مسجد الأقصى، القدس، الضفة الغربية، 18 مايو/ أيار 2018
فلسطينيون خلال صلاة الجمعة الأولى في رمضان في حرم مسجد الأقصى، القدس، الضفة الغربية، 18 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أقام الجزائريون، اليوم السبت، صلاة الاستسقاء تضرّعًا لله وطلبا بنزول الأمطار التي عرفت شحا في الفترة الأخيرة.
وأفادت صحيفة "الخبر"، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية قد دعت، الخميس الماضي، في بيان لها الأئمة إلى إقامة صلاة "الاستسقاء"، صباح اليوم السبت، بسبب تأخر سقوط الأمطار عبر معظم أنحاء البلاد.
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وأكدت الصحيفة أنه أقيمت، فعليا، في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، صلاة الاستسقاء عبر جميع مساجد الوطن، بناء على بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.
وكانت الوزارة الجزائرية قد دعت إلى التنسيق مع الولاة ومختلف السلطات المحلية المعنية من أجل تقدير إقامة الصلاة من عدمه.
يذكر أن صلاة الاستسقاء، هي جزء من الدين الإسلامي، يصلي فيها المسلمون إذا انقطع الغيث وقلّ المطر ويصبح الناس معرضين لخطر الجفاف.
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