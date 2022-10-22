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الرئاسة الجزائرية تعلن اعتذار محمد بن سلمان عن عدم حضور القمة العربية "لأسباب صحية"
https://sputnikarabic.ae/20221022/الرئاسة-الجزائرية-تعلن-اعتذار-محمد-بن-سلمان-عن-عدم-حضور-القمة-العربية-لأسباب-صحية-1069361664.html
الرئاسة الجزائرية تعلن اعتذار محمد بن سلمان عن عدم حضور القمة العربية "لأسباب صحية"
الرئاسة الجزائرية تعلن اعتذار محمد بن سلمان عن عدم حضور القمة العربية "لأسباب صحية"
أعلنت الرئاسة الجزائرية اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر المقبل، لأسباب صحية. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر، 22 أكتوبر - سبوتنيك. وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم.وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح [الأول من] تشرين الثاني/نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".وبحسب البيان، أبدى تبون تفهمه وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي القمة، وتمنى له موفور الصحة والعافية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي, القمة العربية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي, القمة العربية

الرئاسة الجزائرية تعلن اعتذار محمد بن سلمان عن عدم حضور القمة العربية "لأسباب صحية"

21:29 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 21:37 GMT 22.10.2022)
© AFP 2022 / MANDEL NGANولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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يتبع
أعلنت الرئاسة الجزائرية اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر المقبل، لأسباب صحية.
الجزائر، 22 أكتوبر - سبوتنيك. وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح [الأول من] تشرين الثاني/نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".
وبحسب البيان، أبدى تبون تفهمه وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي القمة، وتمنى له موفور الصحة والعافية.
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