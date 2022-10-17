https://sputnikarabic.ae/20221017/أبو-الغيط-يؤكد-من-الجزائر-أن-التحضيرات-للقمة-العربية-جيدة-للغاية-1069140954.html
أبو الغيط يؤكد من الجزائر أن التحضيرات للقمة العربية "جيدة للغاية"
أبو الغيط يؤكد من الجزائر أن التحضيرات للقمة العربية "جيدة للغاية"
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، باستعدادات وتحضيرات الجزائر للقمة العربية المنعقدة على أرضها في الأول والثاني من شهر... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:27+0000
2022-10-17T14:27+0000
2022-10-17T14:27+0000
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وأكد بعد لقائه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر أن "التحضيرات جيدة للغاية، والجهد رائع، وهناك نوايا مؤكدة للعمل على إنجاح هذه القمة"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وتابع موضحا أن "الغرض من زيارته إلى الجزائر هو إجراء مشاورات سياسية مع الرئيس الجزائري، ووزير خارجيته، رمطان لعمامرة، واستكمال المحادثات بشأن القمة العربية".وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، غادر القاهرة، أمس الأحد، متوجها إلى الجزائر، وذلك لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة.وذكرت الجامعة العربية في بيان، أن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.يشار إلى أن القمة العربية الحادية والثلاثين، سوف تعقد في الجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الأمم-المتحدة-تؤكد-مشاركة-غوتيريش-في-القمة-العربية-المقبلة-بالجزائر-1068405776.html
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الجزائر, جامعة الدول العربية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر, جامعة الدول العربية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أبو الغيط يؤكد من الجزائر أن التحضيرات للقمة العربية "جيدة للغاية"
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أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، باستعدادات وتحضيرات الجزائر للقمة العربية المنعقدة على أرضها في الأول والثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأكد بعد لقائه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر أن "التحضيرات جيدة للغاية، والجهد رائع، وهناك نوايا مؤكدة للعمل على إنجاح هذه القمة"، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
وتابع موضحا أن "الغرض من زيارته إلى الجزائر هو إجراء مشاورات سياسية مع الرئيس الجزائري، ووزير خارجيته، رمطان لعمامرة، واستكمال المحادثات بشأن القمة العربية".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، غادر القاهرة، أمس الأحد، متوجها إلى الجزائر، وذلك لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة.
وذكرت
الجامعة العربية في بيان، أن الجزائر
والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.
يشار إلى أن القمة العربية
الحادية والثلاثين، سوف تعقد في الجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.