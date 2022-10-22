https://sputnikarabic.ae/20221022/المكسيك-إجلاء-المئات-إثر-اندلاع-حريق-هائل-في-ناقلة-وقود-وسط-البلاد-1069336378.html
المكسيك.. إجلاء المئات إثر اندلاع حريق هائل في ناقلة وقود وسط البلاد
المكسيك.. إجلاء المئات إثر اندلاع حريق هائل في ناقلة وقود وسط البلاد
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الجمعة، أن حريقا هائلا اندلع إثر تحطم ناقلة للوقود وسط البلاد، ما دفع إلى إجلاء المئات من مناطق سكنية اجتاحتها ألسنة اللهب. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T05:26+0000
2022-10-22T05:26+0000
2022-10-22T06:09+0000
أخبار المكسيك
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وحسب خدمة الحماية المدنية، فقد اندلع الحريق بعد تحطم ناقلة للوقود إثر اصطدامها بجسر بالقرب من خط سكة حديد في بلدية أغواسكالينتس وسط البلاد، ما أدى إلى اندلاع النيران في المنازل المجاورة وتصاعد أعمدة الدخان.كما أكدت الخدمة عدم وقوع إصابات من بين 800 إلى ألف شخص الذين تم إجلاؤهم من المنطقة السكنية بالقرب من مكان الحادث.وأشارت أيضا إلى اعتقال سائق الشاحنة الذي اصطدم بالجسر وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
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أخبار المكسيك
المكسيك.. إجلاء المئات إثر اندلاع حريق هائل في ناقلة وقود وسط البلاد
05:26 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 06:09 GMT 22.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الجمعة، أن حريقا هائلا اندلع إثر تحطم ناقلة للوقود وسط البلاد، ما دفع إلى إجلاء المئات من مناطق سكنية اجتاحتها ألسنة اللهب.
وحسب خدمة الحماية المدنية، فقد اندلع الحريق بعد تحطم ناقلة للوقود إثر اصطدامها بجسر بالقرب
من خط سكة حديد في بلدية أغواسكالينتس وسط البلاد، ما أدى إلى اندلاع النيران في المنازل المجاورة وتصاعد أعمدة الدخان.
كما أكدت الخدمة عدم وقوع إصابات من بين 800 إلى ألف شخص الذين تم إجلاؤهم من المنطقة السكنية بالقرب من مكان الحادث.
وأشارت أيضا إلى اعتقال سائق الشاحنة الذي اصطدم بالجسر وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.